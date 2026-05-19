‘El apoyo debe ser para Sinaloa, no para funcionarios acusados’: Máynez sobre mensaje del Alcalde de Elota

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se pronunció sobre el caso del Presidente Municipal de Elota, Richard Millán, quien en días recientes refrendó su apoyo al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos.

Álvarez Máynez señaló que Richard Millán no es militante activo de Movimiento Ciudadano, sin embargo, dejó en claro que al interior del partido no estuvieron de acuerdo con el comunicado emitido por el Alcalde, al considerar que el respaldo debía dirigirse a la población sinaloense y no a funcionarios señalados o acusados.

“Era un momento en el que la solidaridad la necesitaban los Sinaloenses, no el Gobernador con licencia”, señaló.

Asimismo, el dirigente nacional envió un mensaje al Alcalde de Elota, expresando que esperan que realice un buen trabajo en beneficio de las y los ciudadanos del Municipio.

De igual forma, Jorge Álvarez Máynez reiteró que Movimiento Ciudadano no brindará apoyo ni respaldo al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, ni a ningún otro funcionario que enfrente acusaciones por vínculos con el narcotráfico.

Sostuvo que Sinaloa necesita erradicar los casos y prácticas de corrupción, y aseguró que el partido político que actualmente gobierna el Estado se ha caracterizado por este tipo de señalamientos.