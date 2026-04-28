$!El arte de Gustavo Leal y la asociación Suma que transforma el entorno escolar en Culiacán

En el corazón de la colonia Infonavit Cañadas el color y la imaginación están ganando terreno bajo el título ‘El Universo a través de un libro’, el artista Gustavo Leal, junto a su compañera Alejandra Rivera. Se dio vida a un mural que busca no solo embellecer la ciudad, sino enviar un mensaje profundo sobre el poder transformador de la lectura. El proyecto es impulsado por Suma, una asociación dedicada a la recuperación de espacios públicos y escuelas mediante temáticas de paz.





Para el artista la paz no es un concepto rígido, sino una sensación que puede interpretarse a través de la tranquilidad y la creatividad. “Lo que quisimos hacer fue dar a entender que con la lectura o leyendo un libro te puede llevar a muchas partes”, explicó Gustavo Leal. Detalló que la obra incluye elementos del espacio, planetas y estrellas para simbolizar los mundos que se descubren en la ciencia ficción y las aventuras.





La realización de este mural requirió siete días de trabajo intenso, utilizando maquinaria especializada a la que tuvieron que adaptar un paraguas para soportar las altas temperaturas de la capital sinaloense. Antes de aplicar el color, el equipo debió preparar la superficie de edificios que no habían recibido mantenimiento en más de una década, realizando labores de raspado, sellado y fondeo para asegurar la durabilidad de la obra. A diferencia de otras intervenciones, este mural en particular tuvo una planeación estratégica debido a que se encuentra enfrente de la Escuela Primaria Francisco Zarco de Juan Vega.





“Tiene que ver que es escuela para que los niños también vean y ellos mismos se imaginen eso cuando leen un libro”, comentó. Gustavo Leal, vecino de la zona de Cañadas, reconoce que el entorno ha cambiado con los años y compartió que en lugares que antes se percibían como peligrosos, hoy se respira una atmósfera más tranquila. El artista señaló la importancia de la aceptación de los propietarios de los edificios, quienes ahora solicitan que sus fachadas sean intervenidas tras ver los resultados positivos en otros murales que ha realizado.



