‘El asesinato de Patricia no nos detendrá’: Brigada de Búsqueda exige justicia y protección en Sinaloa

La Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa emitió un pronunciamiento público para exigir justicia por el feminicidio de Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán y garantías efectivas de protección para las familias buscadoras en la entidad.

En el documento, dirigido a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales y municipales, el colectivo señaló que, en el marco de la visita presidencial a Culiacán, tenía previsto acudir al arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS-Bienestar para visibilizar de manera pacífica la crisis de derechos humanos que vive Sinaloa.

No obstante, el asesinato de su compañera cambió sus prioridades.

“En estos momentos, nuestro compromiso es acompañarla en un acto de despedida, honrar su memoria y exigir justicia inmediata por su vida arrebatada”, señaló.

La Brigada recordó que Rubí Patricia buscaba a su hijo Édgar Daniel, desaparecido desde mayo de 2025, y acompañaba solidariamente a otras familias en la búsqueda de verdad y justicia.

Sostuvo que su asesinato no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia, intimidación y ataques contra quienes ejercen el derecho a buscar a sus personas desaparecidas.

En su posicionamiento, sus integrantes describieron a Sinaloa como un estado atravesado por una crisis humanitaria que impacta la seguridad, genera desplazamientos forzados, paraliza la economía y agrava la problemática de desapariciones.

Entre sus exigencias, demandaron una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y eficaz sobre el feminicidio de Rubí Patricia Gómez Tagle, con perspectiva de género y considerando su labor como defensora de derechos humanos. También solicitaron que el caso sea atraído por la Federación si es necesario para garantizar justicia.

Asimismo, la Brigada pidió justicia para todas las personas buscadoras que han sido desaparecidas, asesinadas, amenazadas u hostigadas; la implementación inmediata de medidas de protección conforme a estándares internacionales y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y la instalación urgente de mesas de diálogo permanentes con interlocución directa de autoridades federales, estatales y locales.

El colectivo también exigió el reconocimiento de las desapariciones sistemáticas en el País y garantías de seguridad para la población, subrayando que en Sinaloa la crisis se agrava por su impacto en la vida cotidiana, la economía y el desplazamiento de familias.

“No callaremos. Seguiremos buscando, acompañando y exigiendo. El asesinato de Rubí Patricia no nos detendrá”, concluyó la Brigada Estatal de Búsqueda, al reiterar las consignas: “¡Justicia para Rubí Patricia Gómez Tagle! ¡Justicia para todas las personas desaparecidas! ¡Ni una buscadora menos! ¡Basta de violencia en Sinaloa!”.

El pasado viernes, Rubí Patricia fue localizada asesinada al interior de un domicilio ubicado sobre la avenida Santa Rosa, en las inmediaciones del libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta, en Mazatlán.

El asesinato de la activista ocurrió el mismo día en el que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una gira por el sur de Sinaloa, incluido el municipio de Mazatlán.