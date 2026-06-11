$!El Ayuntamiento de Culiacán: Un lugar desierto tras el silbatazo inicial del Mundial

Mientras el balón comienza a rodar en las canchas internacionales, el ritmo de la vida pública en Culiacán parece haber entrado en una pausa obligada. El Palacio Municipal, que tradicionalmente es un punto de concentración para ciudadanos realizando trámites y funcionarios en constante movimiento, lució este día con una solemne y atípica tranquilidad tras el arranque oficial de la justa mundialista.

Bajo la techumbre de lona que protege el patio central del intenso sol en Culiacán , el eco de los pasos de los escasos visitantes es lo único que rompe el silencio en un recinto que hoy parece más un museo que el centro del poder administrativo local. En el corazón del patio, donde usualmente se instalan mesas de atención o se realizan eventos cívicos, se erige una monumental escultura en forma de balón de fútbol.