$!El camino de zapatos de los desaparecidos: dolorosa manifestación de madres buscadoras

Madres buscadoras colocaron este viernes decenas de zapatos en la explanada del Palacio de Gobierno como parte de una manifestación pacífica y silenciosa en memoria de los desaparecidos en la entidad.

El acto consistió en un camino de tenis, zapatillas y huaraches, algunos recuperados de fosas clandestinas, acompañados por fotografías de personas ausentes.