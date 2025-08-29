$!El camino de zapatos de los desaparecidos: dolorosa manifestación de madres buscadoras

Madres buscadoras colocaron este viernes decenas de zapatos en la explanada del Palacio de Gobierno como parte de una manifestación pacífica y silenciosa en memoria de los desaparecidos en la entidad.
El acto consistió en un camino de tenis, zapatillas y huaraches, algunos recuperados de fosas clandestinas, acompañados por fotografías de personas ausentes.
Entre los carteles destacó el de Dayana, la niña desaparecida y asesinada en Navolato por un policía municipal, uno de los casos más dolorosos de los últimos años en Sinaloa.
De acuerdo con colectivos, en Sinaloa se registran cerca de 2 mil personas desaparecidas en los últimos 12 meses, aunque estiman que la cifra real es mayor.
El camino de zapatos frente al Palacio de Gobierno se convirtió así en un recordatorio de que la crisis de desapariciones permanece vigente y que las familias siguen en pie de lucha para visibilizarla.