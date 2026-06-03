El campo exige acuerdos, no bloqueos; llama la Coordinación de Unidad Campesina a ‘cerrar filas’

El esfuerzo de los gobiernos federal y estatal por destinar más de 6 mil millones de pesos para respaldar a los productores de maíz en Sinaloa, de acuerdo con la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina, debe acompañarse de responsabilidad, diálogo y unidad para evitar que la crisis se convierta en un escenario permanente de confrontación.

El secretario general de la COUC en Sinaloa, Agustín Espinoza Laguna, señaló las recientes movilizaciones y convocatorias evidencian que existe inconformidad dentro del sector, pero también deben dejar claro que las estrategias basadas únicamente en bloqueos carreteros, amenazas y confrontaciones no representan a la totalidad de los productores sinaloenses.

“El campo sinaloense necesita unidad, responsabilidad y visión de futuro. No necesita una dinámica permanente de confrontación que al final no resuelve los problemas de fondo”, expresó.

El dirigente campesino destacó que pocas veces se reconoce la magnitud del esfuerzo financiero que actualmente realizan las autoridades para evitar una crisis mayor y que tan solo para cumplir con los mil 400 millones de pesos comprometidos por el Gobierno del Estado fue necesario realizar ajustes y recortes en prácticamente todos los programas gubernamentales.

Espinoza Laguna consideró que el debate sobre el futuro agrícola del Estado no debe centrarse en quién ejerce mayor presión o protagoniza más manifestaciones, sino en la construcción de acuerdos de largo plazo.

Por ello, propuso la instalación de una mesa amplia y verdaderamente representativa donde participen organismos agrícolas, temporaleros, ganaderos, acuacultores, módulos de riego, académicos, comercializadores, pequeños productores y representantes de todas las regiones del Estado.

El verdadero reto del sector, sostuvo, va mucho más allá de las coyunturas políticas y requiere discutir con seriedad temas como la sequía, el fortalecimiento de la agricultura de temporal, la recuperación de la rentabilidad de los cultivos, la producción con menor disponibilidad de agua, el apoyo a pequeños productores y la permanencia de las nuevas generaciones en las actividades agropecuarias.

“El productor sinaloense merece una representación responsable, madura y comprometida con soluciones reales”, señaló.

“El campo necesita menos confrontación y más responsabilidad compartida”.