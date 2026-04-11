$!El Centro de Ciencias de Sinaloa celebra la Pascua con una ‘Expedición Jurásica de Pascua’

Con el objetivo de ofrecer una experiencia recreativa y educativa para las familias sinaloenses, el Centro de Ciencias de Sinaloa ha implementado una dinámica especial de Pascua que transforma sus instalaciones en una ‘Expedición Jurásica de Pascua’.

Juan Mendoza Sánchez, coordinador de guías del centro, explicó que esta es la primera vez que se realiza la actividad con este formato específico, buscando aprovechar la temática actual del Museo de Dinosaurios para hacerla más inmersiva para los visitantes.

“Dependiendo de la cantidad que encuentren, se les va a dar un premio. Los regalos van desde dulces hasta un juguetito más grandecito”, detalló Mendoza Sánchez.

Bajo la temática de los gigantes prehistóricos, el museo invita a los más pequeños a participar en la búsqueda de “huevos de dinosaurio” escondidos por todo el recinto.

Aunque en años anteriores se habían organizado búsquedas del tesoro o de fósiles, la tradición de los huevos de Pascua debuta este año con una gran aceptación.

La dinámica consistió en localizar la mayor cantidad posible de huevos que se han escondido, siendo más de 250 por toda el área para canjearlos por diversos incentivos.