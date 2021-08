Según las autoridades, los jóvenes estuvieron extraviados después de subir a las seis de la tarde.

En archivos periodísticos hay más de media docena de casos, por lo menos desde 2020.

La mayoría de los casos han ocurrido en estos últimos meses y es por ello que Protección Civil, tanto la oficina estatal como la municipal, han hecho llamados de alerta y han programado cursos de capacitación.

“En un par de ocasiones también en El Hípico ha habido la necesidad de auxiliar a personas que inclusive han sufrido algunas fracturas a partir de alguna caída y hemos tenido que ayudar a salir a varias personas porque se pierden”, dijo Francisco Vega Meza, director de Protección Civil estatal el pasado 4 de julio.

Su equipo realiza revisiones periódicas tanto en el cerro del Hípico como en las cascadas de San Antonio, otro lugar que con el tiempo de lluvias se vuelve atractivo.

A mediados del mismo mes, la Coordinación de Protección Civil local de Culiacán y la Dirección de Turismo planearon reunirse con el propietario del cerro, para diseñar restricciones y evitar el extravío de senderistas.

“Es propiedad privada, o sea, no es un parque público, eso es una limitante al actuar. Se estaba buscando al dueño para convocarlo, junto con turismo, para normar esto, vamos a dialogar con él para evitar este tipo de situaciones”, dijo el titular de Protección Civil municipal, Marco Antonio Martínez de Alba.

Desde marzo, Protección Civil Culiacán imparte capacitaciones de seguridad y primeros auxilios a senderistas.

“Todos los senderistas que han pasado a través de Protección Civil se les da un curso de primeros auxilios, sobre todo no subir de noche, subir con la luz del día y su brújula en mano”, agregó.

Para los cursos, Protección Civil Culiacán acondicionó su cuartel general en la plazuela del Parque Gabriel Leyva.

El curso se llama “Primera Respuesta” y enseña cómo tratar una lesión mientras llega la ayuda profesional, medir la respiración, maniobras de resucitación y aplicar técnica de sillas humanas integradas por dos personas para sacar al individuo accidentado.

Jorge, de 29 años, un senderista que acostumbra visitar el lugar desde hace algunos meses, cuestiona cómo es que se pueden llegar a perder los que acuden, porque las rutas tienen señalización.

“En lo que es el trayecto del cerro hay unas cuerdas, entonces lo que tiene que hacer es simplemente seguir las cuerdas y vas a llegar a tu destino, entonces me es difícil entender el porqué la gente se pierde, cuando eres primerizo y yo creo que la pudiéramos dejar pasar, porque no conoces el camino, pero hay otros casos que hay que llevar un guía, alguien que sepa el camino”, señaló.

“Sé que aún sigue habiendo casos de que la gente se sigue perdiendo en ese famoso cerro; yo tampoco... no sé cómo es que la gente se sigue perdiendo, para mí es un camino bien fácil, no tiene pierde, es simplemente seguir las cuerdas que te van a llevar a lo que es el mirador y lo que es la entrada y salida. No tiene pierde”.

La deshidratación y la desesperación, el enemigo a vencer

La percepción de Jorge no es tan errónea, pues el experto en senderismo Manuel Lazcano coincide en que las rutas son fáciles.

“Ahí en el hípico la verdad es que es sorprendente que se pierdan tanto, pero entiendo por qué sucede”, dice Lazcano. “Están bien marcadas las rutas, está la entrada tradicional y te va marcando por dónde debes de ir, hay señalamientos, hay flechitas, de izquierda, derecha, hay señalamientos para las rutas de ocho kilómetros, de 10 kilómetros, de cinco kilómetros, dependiendo de la ruta que quieras tomar”.

En el ascenso, el primer lugar al que llegar a un mirador en donde la mayoría se toma las fotos y tiene una panorámica hacia el río. De ahí, las personas pueden regresar o seguir al siguiente mirador que llaman El Zopilote.

El detalle que cuando van a alcanzar “El Zopilote” hay desviaciones para rutas más largas. Una de ellas, recalca Manuel, tiene un camino de sube y baja, que te descontrola porque caminas mucho, pero sin avanzar en el cerro.

“Entonces si no conoces la ruta, te desesperas, porque sí has caminado mucho, pero no has avanzado gran cosa, mucha gente dice ‘no, ya se me hizo bien pesado por aquí’, y en ese momento se regresa, van para atrás, si no llevan la suficiente hidratación y cuidados previo a ir ahí, pues se empiezan a deshidratar y lo más natural es que se desesperan”, explicó.

“Sienten que ya no la van a hacer y se les hace muy fácil, porque por ahí hay animalitos silvestres o de ganado, ellos van dejando camino marcado, y la gente que no sabe de esas marcas y piensan que por ahí es más fácil, ya llegan a lugares donde no hay pasada, se regresan y llevan cuatro o cinco horas ahí”.

Manuel explica que la ruta es muy fácil y para eso deben tomar en cuenta que hay una cuerda que va toda la ruta, si la cuerda la llevas a tu mano derecha es que vas entrando a lo más profundo, si la llevas a tu mano izquierda es que ya vas de salida.

El senderista, que tiene 4 años yendo al lugar, señala que el cerro del hípico es solo uno de los varios sitios en Culiacán que visitan los practicantes de este deporte, pues hay otras rutas en las Cascadas de San Antonio, El Cañón de la Escondida o el cerro de La Virgen, todos en los límites de la zona urbana y rural al oriente de la ciudad.

LOS CASOS DE EXTRAVÍOS EN LOS ÚLTIMOS MESES

El grupo se separó y cuatro no regresaron

El 14 de noviembre 2020 se reportó un grupo de cuatro personas que desaparecieron en cerro del hípico. El reporte fue hecho por familiares, los que detallaron que un grupo de 10 personas subieron al cerro y hasta la madrugada sólo seis lograron regresar. Por esto, acudieron el lugar agentes de la Policía Municipal y elementos Protección Civil, que iniciaron la búsqueda del grupo de personas, entre los que se encontraban algunos menores de edad. Originalmente, el grupo de excursionistas era de 10 personas, pero de las cuales sólo seis pudieron regresar, en tanto que las otras cuatro tomaron un camino equivocado y se perdieron en el trayecto.

La mañana que se extraviaron 25 de Navolato

El 14 de marzo 2021, un grupo de 25 personas, entre maestros y alumnos menores de edad, tuvo que ser rescatado luego de estar varias horas extraviado en el cerro del hípico.

La autoridad reportó que los extraviados, que eran vecinos de Navolato, son los que solicitaron ayuda de las autoridades luego de que no pudieron hallar el camino de regreso.

Con el reporte, acudieron al lugar elementos de Protección Civil, de Bomberos de Culiacán y Cruz Roja, para organizarse y empezar con la búsqueda.

El grupo había llegado a las 6:30 de la mañana e intentaron regresar a mediodía, pero no encontraron el camino.

Los rescatistas lograron ubicar al grupo a base de gritos. Algunos de los extraviados ya presentaban síntomas de deshidratación, pero fueron atendidos por paramédicos.

A Ody y Aranza les cayó la noche

El 8 de julio 2021, Ody y Aranza fueron rescatadas por un equipo de Bomberos y de Protección Civil luego de que se perdieron cuando les cayó la noche y venían bajando del cerro del Hípico.

Ellas iban con un grupo de personas que subió al cerro después de las 18:00 horas del miércoles y luego de llegar a la cima, en el descenso, Ody y Aranza, vecinas del sector Country del Río, se perdieron porque no encontraron el camino de regreso, por lo que decidieron llamar al número de emergencias.

Para localizarlas, subieron cuatro bomberos al cerro y se comunicaron con ellas vía celular. La búsqueda se extendió por más de tres horas y se alargó hasta la media noche. Al final fueron revisadas y no tuvieron lesiones.

La lluvia provocó otro caso de extravío

El 13 de julio de 2021, tres jóvenes que subieron al cerro del Hípico para practicar senderismo terminaron extraviados. El grupo era conformado de dos mujeres y un hombre.

Luego del llamado de emergencia, al lugar llegaron Bomberos, elementos de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal.

De acuerdo a las versiones de la autoridad, los mismos extraviados marcaron al 911 para pedir auxilio, después explicaron que se encontraban perdidos entre las veredas del lugar y que debido a las lluvias tenían problemas.

Extraviados y un poco deshidratados

El 24 de julio de 2021, tres jóvenes de Aguaruto decidieron experimentar el senderismo en el cerro del Hípico, y al final tuvieron que pedir apoyo a Bomberos para ser rescatados después de extraviarse.

Los jóvenes fueron identificados como Andrea, de 15 años; Mariana, de 19, y José Ángel, de 19 años, todos con domicilio en Aguaruto.

Según el parte policial, el reporte se hizo alrededor de las 11:20 horas, y 20 minutos después un grupo de rescate, que se dividió en dos, comenzó una búsqueda que se extendió por dos horas.

Al momento de ser rescatados, los jóvenes presentaban síntomas leves de deshidratación.

Perdieron el camino de regreso

Después de haber subido a las seis de la tarde del 25 de agosto de 2021 al cerro del hípico, Roberto Carlos, de 30 años, llamó al número de emergencias más de cuatro horas después para informar que se extravió junto a otros tres amigos.

Las autoridades informaron que el reporte fue recibido a las 22:30 horas y los rescataron a las 00:30 horas sanos y salvos.

El resto de los jóvenes fueron identificados como María Esperanza “N”, de 25 años, Cristina “N” de 25 años y Esteban “N”, de 26 años, con domicilio en la colonia Nuevo Culiacán, además de Roberto Carlos, quien tiene domicilio en la colonia Morelos.