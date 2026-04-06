El CIDOCS ofrece un protocolo multidisciplinario de cirugía bariátrica para combatir la obesidad; nutrición y seguimiento, las claves del éxito

La obesidad es una enfermedad crónica que, desgraciadamente, afecta a un número significativo de personas. Por este motivo, el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) cuenta con un protocolo de cirugía bariátrica abierto al público en general. En este programa participa un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud capacitados para que el paciente logre el propósito de perder peso y mejorar su salud.

Alia Espinoza Valenzuela, nutrióloga del programa de cirugía bariátrica, explicó que, debido a las necesidades de salud y a los avances médicos actuales, el CIDOCS implementa esta campaña de salud para que los interesados en realizarse un procedimiento bariátrico acudan a consulta en esta dependencia de la casa rosalina. Para este procedimiento quirúrgico, la institución emplea a profesionales con subespecialidades en bariatría, psiquiatría, psicología y nutrición, siguiendo un estricto protocolo en cada una de estas ramas.

La especialista detalló que la consulta nutricional bariátrica tiene como objetivo preparar al paciente de manera integral, promoviendo hábitos saludables que favorezcan una pérdida de peso segura, una adecuada recuperación y el mantenimiento de resultados a largo plazo, tanto antes como después de la cirugía.

Señaló que la cirugía bariátrica es una herramienta efectiva para el tratamiento de la obesidad y sus complicaciones; sin embargo, el éxito a largo plazo depende en gran medida de un acompañamiento multidisciplinario adecuado. La nutrición es una disciplina requerida antes y después del procedimiento, por lo cual la consulta abarca una amplia gama de segmentos, tales como la evaluación del estado nutricional, el análisis de hábitos alimentarios, el seguimiento continuo y la prevención de deficiencias nutricionales.

Finalmente, Espinoza Valenzuela invitó a todas las personas que consideren ser candidatas para esta operación a acercarse al CIDOCS para realizarse los estudios detallados y determinar si son postulantes para algún procedimiento bariátrico. Los especialistas de la salud de la máxima casa de estudios sinaloense brindan atención personalizada para pacientes con sobrepeso, obesidad y aquellos que requieren cirugía bariátrica.