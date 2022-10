El clientelismo debe quedar atrás, dice la dirigente de Morena en Sinaloa

CULIACÁN._ El clientelismo debe de quedar atrás, señaló Merary Villegas Sánchez, dirigente de Morena en Sinaloa, al ser cuestionada por eventos y entregas de apoyo realizados en Cosalá y Navolato con propaganda de su partido.

“Al igual que el Gobernador, claro y que por supuesto no se debe lucrar con necesidad, fue algo que criticamos bastante en los gobiernos pasados, con los partidos antepasados que lucraban con las necesidades de la gente y esa forma tan clientelar de querer sumar a la gente”, dijo.

“Yo creo que en Morena no tenemos esa necesidad, yo lo he hablado con mis compañeras y compañeros tenemos que poner el ejemplo y hacer una política distinta en donde le apostemos al despertar de conciencias, a la información, a la formación política y no al clientelismo, el clientelismo debe de quedar atrás”.

La ex Diputada federal resaltó que qué mejor respuesta por parte de la población con Morena que el gran avance que se ha tenido en materia de derechos como el tema de los programas sociales, que fue gracias al partido desde la legislación federal y legislaciones locales.

“Ha habido un gran avance más profundo que el tema de las dádivas y despensas muy al estilo priista, eso debe de quedar atrás”, recalcó.