$!El ‘Compa Güero’, detenido por ataque a diputados del MC, fue militante priista y trabajador del Ayuntamiento de Culiacán

Jesús Emir “N”, “Compa Güero” y/o “Radio 13”, detenido en Culiacán por su presunta participación en la agresión armada contra dos diputados de Movimiento Ciudadano, cuenta con antecedentes laborales dentro del Ayuntamiento de Culiacán, de acuerdo con información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia. Según los registros consultados en la PNT, “Compa Güero” ingresó al Ayuntamiento de Culiacán en el año 2018 como personal eventual en el Parque Culiacán 87. Asimismo, un contrato público establece que ingresó bajo la figura de prestador de servicios.

En dicho documento se detalla que las funciones asignadas incluían actividades operativas como coordinación y supervisión de áreas, venta de boletos y en tienda, operación de juegos mecánicos, volanteo, preparación de alimentos, labores de mantenimiento y velador, de acuerdo con las necesidades del parque. La última actualización de su información en la PNT corresponde a 2021, periodo en el que se mantuvo adscrito al Parque Culiacán 87 con la categoría de peón. La información oficial también indica que el detenido aparece como militante del Partido Revolucionario Institucional.