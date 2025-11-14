$!El corazón periférico de la CDMX se asoma a la FIL Culiacán 2025 con ‘Nosotros’

En su quinto día, el escenario de la Feria Internacional del Libro en Culiacán se convirtió en una ventana hacia la Ciudad de México de los años 70 y 80, pero no a la ciudad turística, sino al corazón periférico, al barrio impredecible, a las unidades habitacionales que crecieron como colmenas y a las colonias donde se aprendía a vivir con los ojos muy abiertos. El autor Héctor Jiménez compartió que Nosotros nació como un libro urgente, escrito poco antes de la pandemia, cuando una serie de historias de su infancia en la Vicente Guerrero de Iztapalapa no lo dejaban descansar.

“El libro no es prácticamente geográfico, más bien está ficcionado como dijera Ibargüengoitia. Los acontecimientos son reales, pero los personajes son ficción”. “Nosotros”, contó, emana del nombre de una banda de jóvenes de su colonia que trabajaba lavando taxis afuera del corralón durante la temporada de “revista”, un procedimiento previo para poder trabajar en la Ciudad de México. Ese oficio, dijo, era una actividad común para los adolescentes del barrio. Había que tener listas las cubetas, los trapos y las escobetas para atender a los taxistas que buscaban dejar sus vehículos limpios antes de la inspección y mientras más rápido y mejor lo hicieran, más clientes llegaban y más ingresos podían aportar a la economía familiar.