“Este espacio es de una sobrina, pero a raíz de esta tercer ola que nos triplicó el trabajo, muchísimo se nos vino, entonces pues ya no teníamos dónde pasar los más estables, en dónde dar la sueroterapia; aquí hay hasta adolescentes, yo me niego a atender jóvenes, pero hay padres que me insisten, y no queda otra más que atenderse, porque yo les digo que yo no soy pediatra”.

La doctora afirma que llegan pacientes de todos estratos, pero sin duda abundan los que están más necesitados.

“Mucha gente muy necesitada, la verdad que sí, y ahora con la gran difusión que se ha venido dando, hemos recibido apoyo, donaciones de medicamentos, y a lo que vemos con necesidad, pues a ellos se los damos, parcialmente se les surte la receta”, afirma.