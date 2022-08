$!El culto a la muerte en Culiacán avanza porque personas conservan vestigios de antiguas creencias, señala Rodolfo Díaz Fonseca

En la opinión del teólogo Rodolfo Díaz Fonseca el aumento al culto a la muerte no solo tiene qué ver con la influencia del crimen organizado tal y como ha quedado en el arquetipo de la figura, sino que también obedece a que esta creencia forma parte de los vestigios del ser humano por las religiones animistas.

“Es una creencia inmadura definitivamente, en el sentido de que no está bien centrada, porque la muerte es algo que nosotros llevamos dentro, nosotros estamos viviendo, pero si vivimos es porque estamos muriendo, cada segundo, cada minuto que nosotros estamos viviendo es prácticamente un segundo y un minuto más que me acerco cada vez más vertiginosamente a la muerte”, explicó.

Afirmó que la mayoría de los creyentes a la muerte son devotos por confusión o por sustitución de un poder superior, sin embargo, esta es una creencia inmadura, ya que esta no está centrada en que la muerte no es un dios o un ser supremo, sino un proceso que forma parte de la vida.

“Desde sus principios, siempre ha tenido una creencia, entonces, la creencia en la muerte es algo así como vestigios de una religión animista”, dijo. La muerte no es un ser supremo, sino un proceso de la vida

“Milagro no es necesariamente que rompa con las leyes de la naturaleza, es algo que yo veo significativo en mi vida, si para mi algo fue significativo, eso fue un milagro”. La importancia de guiar espiritualmente a las nuevas generaciones

“Los jóvenes por sí mismos son arrojados y buscan por sí mismo hacer su propia vida pero ahí es donde debemos proporcionarles valores, cultura, necesitamos también cultivar las almas, cultivar los espíritus para que también fructifiquen con aquellos frutos que estamos esperando y no que vengan con puras espinas sino que también traigan que aquellas flores que estamos necesitando para que nuestro mundo sea cada vez mejor”, puntualizó.





El Día de Muertos es una fecha para rendirle culto a los seres queridos que ya fallecieron

Apuntó que en la festividad, muchos creyentes celebran la figura de la Santa Muerte dejándole ofrendas y haciendo fiestas, sin embargo, reiteró que la ciudadanía debe de recordar que la importancia de esta fecha se debe a que se conmemora a los familiares que ya fallecieron, quienes a pesar de ya no estar en vida, siguen formando parte de la vida por medio de los recuerdos, por lo tanto, en esta celebración el objeto de culto como tal no debe ser la figura de la muerte.





Las personas deben reflexionar sobre sí mismos para ligarse a un ser divino

Díaz Fonseca añadió que es importante que las personas se liguen a un ser superior por medio de la autorreflexión, pues sólo de esta manera se podrán detectar rasgos personales que identifiquen a la persona con una divinidad.

“Cuando no reflexionamos sobre nosotros mismos, no podemos encontrar un eco religioso, yo creo que el eco religioso tiene su dimensión profunda cuando nosotros mismos sentimos que somos seres finitos, que somos seres que no encuentran la razón de ser en sí mismos, entonces es cuando nos ligamos profundamente con el ser divino”, finalizó.

En distintos sectores y sindicaturas de Culiacán se han observado indicios del culto a la Santa Muerte, un claro ejemplo es un altar de aproximadamente dos metros de altura que permaneció por mucho tiempo en el sector Barrancos, el cual fue removido por las autoridades en octubre del 2020.

Otro claro ejemplo puede ser la carretera hacia la sindicatura de Sanalona en el tramo de la comunidad de Carboneras hasta la entrada al poblado de Alcoyonqui, donde pueden observarse hasta cinco altares a la “niña blanca”, todos decorados con diferentes tipos de ofrendas.

La magnitud de la creencia a la muerte en estas comunidades ha sido de tal grado que en las celebraciones del Día de Muertos se realizan peregrinaciones, las cuales culminan en fiestas con bailables a los costados de las mismas capillas.