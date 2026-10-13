“El deporte no solo forma atletas, fomenta valores”: la UAS da el silbatazo de salida a sus Torneos Intramuros con más de 2 mil estudiantes

El silbatazo inicial ya se escucha en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde alrededor de 2000 estudiantes de preparatorias y facultades saltan a la cancha para disputar los Torneos Intramuros 2026-2027 en las disciplinas de fútbol asociación, fútbol rápido y voleibol de sala, con el entusiasmo de defender sus unidades académicas y demostrar que el talento universitario también se forja en el terreno de juego.

Desde la cancha principal del Polideportivo “Dr. Jesús Alfredo Cuén Ojeda”, el director de Deportes UAS, el maestro Fernando Medina León, encabezó la declaratoria inaugural por encomienda del rector, el doctor Jesús Madueña Molina, y aplaudió la respuesta de la comunidad estudiantil a esta convocatoria deportiva.

”Hoy celebramos el entusiasmo, la energía y el compromiso de más de 2000 estudiantes universitarios”, expresó.

Más allá de los goles, las jugadas y los puntos decisivos, el torneo representa una oportunidad para fortalecer el carácter de los jóvenes y llevar a la práctica valores que también cuentan fuera de la cancha, destacó Medina León, quien reconoció el papel de entrenadores y directivos en la promoción de estas actividades.

”Estas acciones fortalecen la magnificación del deporte que impulsa nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, con el propósito de acercar las actividades físicas y deportivas a un mayor número de jóvenes, en el entendido de que el deporte no solo forma atletas, sino que también fomenta valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la perseverancia”, aseveró.

La pasión por el deporte también estuvo presente en el mensaje de Denisse Burgueño Alor, directora de la Unidad Académica Preparatoria Emiliano Zapata, quien compartió su experiencia como deportista y alentó a los participantes a competir con entrega y orgullo.

El ambiente tomó fuerza con la bienvenida de Alberto Gallardo Velázquez, jefe de la rama de fútbol; la toma de protesta a cargo del estudiante de la Facultad de Psicología, Martín Eduardo Félix Núñez, y una exhibición del equipo de porras y animación universitario. Con ello, la ceremonia abrió paso a una nueva temporada en la que el juego limpio y la convivencia serán parte esencial de cada enfrentamiento.

Con el balón en movimiento y la red lista para cada remate, los estudiantes asumieron el reto de competir con entrega y privilegiar el juego limpio en una temporada donde el talento, la disciplina y el orgullo universitario serán protagonistas dentro y fuera de la cancha.