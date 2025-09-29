‘El deseo es que regrese la paz en Culiacán’, dice Alcalde en aniversario de la ciudad

Es importante que sigamos manteniendo la fe, la esperanza y el trabajo para construir un mejor Culiacán, un Culiacán en paz, resaltó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil en aniversario 494 de Culiacán.

Reconoció que la ciudad enfrenta “tiempos difíciles” por la actual crisis de seguridad que no es exclusiva del aniversario de la ciudad.

“Culiacán es nuestra casa, Culiacán es nuestra forma de vivir... como en cualquier familia también hay tiempos difíciles como los que hemos vivido este último año aquí en Culiacán”.

“Si lo pudiera solucionar de una forma de deseo es que regrese la paz y la tranquilidad para que todas las personas vivamos aquí en Culiacán vivamos de manera más feliz, más tranquila y poder desarrollarnos plenamente dentro de este hogar que es Culiacán”.

En ese sentido, señaló que confía en que la situación mejore en la ciudad.

“Totalmente, la fe y la esperanza y todo el trabajo y mi responsabilidad 24/7 sobre esos temas y lo sé que los vamos a lograr”, apuntó.

Durante más de un año Sinaloa enfrenta una crisis de seguridad que estalló el 9 de septiembre por una guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Los estragos se han concentrado principalmente en las zonas rurales y urbana de Culiacán.

Pese a la situación, el Ayuntamiento mantuvo las actividades del aniversario, que comenzaron el pasado lunes 22 de septiembre, aunque esta vez con horarios reducidos hasta las 20:00 horas y sin el tradicional evento masivo que usualmente se realiza el 29 de septiembre para cerrar la celebración.