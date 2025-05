$!El día que el miedo se apoderó de Navolato: el operativo que terminó con ‘La Perris’

Afuera, el operativo avanzaba. Los militares rodeaban el domicilio objetivo, mientras desde el interior respondían con fuego. Las calles quedaron vacías. Solo el zumbido del helicóptero, el estruendo de las ráfagas de alto calibre y el golpeteo de los casquillos contra el asfalto rompían el silencio de un pueblo paralizado por el miedo.

En otro punto del municipio, un joven trataba de volver a su casa pero no lo dejaron.

“Estaba al sur del pueblo. Desde allá se veía el helicóptero. Me decían que no me acercara. Me quedé en casa de un amigo, pero quería volver. No me dejaron pasar hasta como las 09:00 de la noche. Todo estaba lleno de policías y soldados”, relata.