El DIF le quitó su hijo a Juan Pablo; ahora busca en todas las instituciones que se lo devuelvan

Hace dos años, el DIF le quitó a Juan Pablo González a su hijo Pablo Francisco, que entonces tenía 7 años de edad, ahora busca recuperarlo acudiendo a todas las instituciones públicas para solicitar ayuda.

Juan Pablo señaló que las autoridades no le dijeron el motivo por el que el menor fue llevado al albergue del DIF en la colonia 6 de Enero, en Culiacán.

“No me han dicho todavía, argumentan que no le doy medicamento a mi hijo, argumentan miles de cosas, pero dimes y diretes nada más”, acusó.

“Nunca le ha faltado nada al niño, siempre lo he cargado limpio”, señaló.

Desde que Pablo Francisco quedó a cargo del DIF, Juan Pablo inició el proceso para recuperarlo y ha realizado diversos trámites que le ha solicitado la institución, pero lo describió como un proceso espinoso, en el que incluso ha sido amenazado por las autoridades.

“Ayer fui a Derechos Humanos”, expuso.

“Todo el día me la llevo en instituciones públicas, ayer fui a Palacio de Gobierno con mi cartulina, ahora aquí”, añadió.

Juan Pablo tuvo que acudir a taller para padres, y ser sometido a exámenes toxicológicos y psicométricos, por lo que trabaja de noche para aprovechar el día con los trámites. Narró que él se hace cargo de Pablo Francisco desde que nació, ya que es padre soltero porque la mamá del niño falleció.

“Todo un año de vueltas y protocolos, ya se los entregué y dije ¿ahora qué falta? Me dijo ‘ingresos y una carta donde se le entrega su medicamento, que está yendo’”, comentó.

El menor que ahora tiene 9 años de edad requiere cuidados especiales porque tiene una enfermedad crónico degenerativa y hay que llevarlo a revisión médica dos veces al año.

“Es un niño sano y todo, tomándose su medicamento no pasa nada, puede vivir toda una vida”, explicó.

Este martes se manifestó en las oficinas centrales del DIF Sinaloa, demandando una reunión con Rosa Icela Fuentes Chávez, presidenta de la institución; sin embargo, fue atendido por personal del departamento jurídico.

Acusó que lo han amedrentado para no manifestar la problemática que tiene para recuperar a Pablo Francisco.

“Porque me amenazaban de que si yo hacía algo, no me lo iban a dar (...) la licenciada Ana María Valenzuela era subprocuradora, no sé si todavía sea, en la Procuraduría”, comentó.