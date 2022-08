No es intención del Ejecutivo proponer una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aseguró el Gobernador Rubén Rocha Moya, esto después de que dieran a conocer una lista con los sueldos de funcionarios de la Universidad.

“El Ejecutivo no plantearía iniciativa alguna, no la plantearíamos, la Ley, la Constitución en el Artículo 3 señala en la fracción séptima señala muy claramente lo que supone la autonomía, entre otras cosas el autogobierno, y la autonomía es para que la Universidad se conduzca con probidad, con criterios académicos”, comentó.

“Esto que se hizo por periodistas, lo vi yo, lo vieron los diputados, yo no voy a pedirles una recomendación a los Diputados, en primer lugar creo que hay ahí unas iniciativas, pero no son enviadas por nosotros, entonces yo no voy a pedirles que atienda”, comentó.

El Gobernador explicó que hay un artículo de la Ley General de Educación Superior en el que se menciona que cuando haya necesidad de legislar sobre cualquier universidad autónoma se deberá hacer previamente una consulta a la comunidad universitaria, y que esto es algo que se tiene que respetar tal y cómo lo dice la ley.

“Una consulta que pudiera llevarlos a, si eso se cree necesario a promover una reforma, debe tener origen, porque eso es parte de la economía, porque eso parte de la autonomía, una comunidad, y eso puede ocurrir, o puede no ocurrir”, dijo.

“Los propios diputados y diputadas están en condiciones de hacer lo suyo, si ellos lo advierten y lo ven, porque es el órgano que hace las leyes”.