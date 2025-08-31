$!El Festival del Raspado en Imala trae esperanza a emprendedoras participantes

A pesar de los recientes hechos violentos ocurridos en Culiacán, con ataques armados que generaron nuevamente incertidumbre entre la población, el Festival del Raspado se celebró este domingo en Imala, lo que trajo esperanza y una oportunidad a emprendedoras locales. Las vendedoras se instalaron desde temprana hora en las inmediaciones de la plazuela de la sindicatura, en espera de visitantes.

Leticia Arellano, quien es vendedora y creadora de su negocio Kacima Bolsas Artesanales, participó por primera vez en el evento con sus productos hechos a mano, confiando en tener una experiencia positiva. “Es mi primera vez en Imala, pero mis amigas tienen buena experiencia aquí. Ha bajado ahorita por lo que está pasando, pero han sido muy buenas las ventas y ha sido muy bueno el apoyo del Ayuntamiento. Vengo con toda la esperanza de que vamos a vender mucho”, dijo Leticia.

Otra expositora, Diana Quintero, del negocio DIKA, ofreció velas aromáticas de cera de soya. Como muchas otras, también vivió su primera experiencia en este festival. “Nos tocó una trayectoria bien y tranquila, segura, mirabas la seguridad. En cuanto al evento, es la primera vez que vengo como participante y expositora a vender. Ya comenzamos con venta, de verdad que es una bendición. Se ve mucho flujo, esperamos todavía vengan más visitantes”, expresó.

Diana también reconoció que los temas de seguridad en Sinaloa generan temor, pero afirmó que el ambiente en Imala se siente confiable. “Como también sabemos, hemos tenido temas de seguridad que te la hacen pensar, pero hemos tenido respuesta de la gente que ha venido. Nos damos cuenta que es seguro venir con la familia. Y como comerciante, sí me siento segura. Esperemos que la venta se repunte, no nada más para artesanos, sino para el pueblo en general”, expresó.