$!El fuego que consumió parte de la vida de Monserrat: a tres años del ataque que aún no tiene sentencia

En 2023 intentaron asesinar a Monserrat. Su entonces pareja, Octavio, la roció con alcohol y le prendió fuego con un encendedor, provocándole quemaduras en la cara y parte del cuerpo. Tres años después, él aún no recibe una sentencia, pero para ella el infierno continúa: el miedo y las amenazas marcaron su cotidianidad tras el ataque, mientras espera una condena que le permita retomar su vida.

Era tarde aquel 10 de mayo cuando Monserrat decidió dejar a su pareja. Luego de la última de muchas discusiones que sostenían a diario, fue por sus maletas y le avisó a Octavio que ya no era feliz, que quería irse. Él no se inmutó y la ignoró.

“Yo le dije: ‘¿Sabes qué? Yo quiero irme. Ya no me siento a gusto, por favor, deja que me vaya’. Él no me contestó. Se subió al segundo piso y yo me metí al cuarto donde teníamos las maletas para agarrar una pequeña. Yo ya me iba”.

Ella comenzó a hacer una maleta rápida, con la mente lejos de ahí, pero decidida a dejar esa vida. En esos minutos, mientras trataba de meter su vida en una maleta de 10 kilos, Octavio subió al segundo piso sin decir una palabra.

Como último acto dentro de la casa, se tomó unos minutos para hacer una oración frente al altar de la Santa Muerte, de quien era devota.

“Yo me metí al cuarto donde teníamos las maletas y ahí tenía el altar. Yo le prendí una veladora a la Santa Muerte y, con el cerillo, la apagué con la mano. Y me subí al segundo piso con la maleta”.

Ella recuerda esa escena como el preludio del ataque, una forma de retrasar el momento en que tuvo que volver a mirar aquellos minutos en los que, asegura, vio la muerte en los ojos de Octavio mientras el fuego le consumía la piel.

Ya arriba, preparando las últimas cosas antes de salir, Octavio entró a la recámara. La miró con rabia y le dijo: “¿Me quieres matar o qué?”.

Ella no entendía nada.

“Yo vi el diablo en su rostro, los ojos, la cara... era otra persona. Me sometió al piso, me roció con alcohol y agarró un encendedor. Cuando lo vi con el encendedor le dije: ‘Octavio, por favor, te lo suplico, por tu hermana, por tu mamá’”.

Octavio sometió a Monserrat en el suelo. Con las rodillas la inmovilizó y le sujetó el cuerpo con una mano; con la otra sostenía una botella de alcohol, cuyo contenido le roció encima. Después tomó un encendedor y le prendió fuego.

“Yo te lo juro que gritaba. Pedí ayuda. Él me soltó poquito porque, cuando yo estaba en llamas, iba a volver a agarrar la botella de alcohol para vaciármela. Él me iba a matar. Él no tenía intenciones de darme un susto. Él me iba a matar, me iba a volver a rociar con alcohol”.

Monserrat logró zafarse y tomó su celular para llamar al primer contacto que apareció en la pantalla: una de sus amigas. Todavía envuelta en llamas alcanzó a gritar: “Octavio me está quemando”.

Él comenzó a golpearla. Monserrat no sabe si era para apagar las llamas o para seguir agrediéndola.