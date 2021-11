$!El Gobernador instala el Comité de Planeación para el Desarrollo de Sinaloa

Al instalar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa (Copladesin), el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que una de las primeras tareas de este organismo será recoger la opinión de los colegios de profesionistas, universidades, sectores productivos y organismos sociales para enriquecer la elaboración de su Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, mismo que se basará en dos ejes específicos, los cuales serán la transformación y el bienestar.

El mandatario estatal advirtió que él en lo personal ya tiene experiencia en la elaboración de estos planes que sirven de guía para el desarrollo de Sinaloa, pues en dos ocasiones en diferentes sexenios en su calidad de coordinador de Asesores del Ejecutivo participó en su diseño. No obstante, su idea es escuchar las sugerencias de todos los sectores que están convocados al seno del Copladesin, para integrar su plan de manera participativa, pues no se trata de imponerlo ni dictarlo.

“Este comité debe ir más allá de la formalidad, ser un comité que convoque a los diferentes sectores a que participen y den sus ideas en la elaboración del Plan, porque finalmente pudiéramos hacerlo en el Gabinete, y eso no es lo que conviene. A mí me ha tocado como jefe de Asesores elaborar dos Planes de Desarrollo, tengo experiencia en el tema, pero no se trata de dictarla, sino que se haga una verdadera auscultación porque es otro momento, no como hace 12, 15 años, es otro momento, tenemos que pensar en que vivimos un desarrollo de Sinaloa y de México diferente”, precisó.