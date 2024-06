Por ahora estamos trabajando en conjunto con la Subsecretaría de Gobierno para poner señalamientos viales para las paradas de camión en las principales calles de la ciudad, informó Lucio Ríos Rosas, titular de la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Culiacán.

También comentó que hasta ahora, la vía que ya tienen terminada es la del bulevar Emiliano Zapata, pero que pronto comenzarán con la prolongación Álvaro Obregón y bulevar Francisco I. Madero.

Ríos Rosas mencionó que la idea principal que tienen con la Subsecretaría de Gobierno, es que la ciudadanía distinga cuáles son las paradas de camión y no tengan que estar esperando el transporte en un punto equivocado.

“Lo trae la subsecretaría del Gobierno del Estado, que es la señalización y en algunos casos los paraderos repararlos. La idea de ellos es empezar con las vialidades, con las vialidades más importantes aquí que son las vialidades más grandes, que es el Zapata, Obregón, el bulevar Madero, Malecón”.

“Ellos intentan remodelar los paraderos, pero además hacer algunos cambios donde ya algunos son obsoletos donde ya no se para la gente ahí, que ya no sirven, que se han hecho cambios en la vialidad. Incluso hay transportes que desconozco cuáles son, pero son rutas que ya no funcionan también”, comunicó.