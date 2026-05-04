El gobierno federal no se retirará de Sinaloa, Gabinete de Seguridad confirma respaldo a la gobernadora Yeraldine Bonilla

Culiacán, Sinaloa, a 4 de mayo de 2026.- Durante la primera reunión de trabajo con el gabinete de seguridad nacional que sostuvo la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, se reiteró el respaldo que continuará recibiendo Sinaloa como parte de la estrategia de seguridad, pues el gobierno federal no se retirará del estado, confirmaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y los secretarios de Defensa, Ricardo Trevilla; y el de Marina, Raymundo Pedro Morales.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Novena Zona Militar, donde se celebró la reunión número 14 del gabinete de seguridad nacional, y al término de la misma se ofreció una conferencia de prensa para los medios de comunicación, donde además de reiterar el respaldo a Sinaloa, se dieron a conocer los reportes actualizados del operativo de seguridad, que ha sido permanente, y que continuará de esta manera.

Al darles la bienvenida, la gobernadora Bonilla Valverde señaló que desde el sábado anterior al ser investida en el Congreso del Estado como gobernadora interina, se comprometió ante los representantes del Poder Legislativo local y la ciudadanía sinaloense, a mantener una estrecha coordinación con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el gobierno federal, no sólo para atender la seguridad que las y los sinaloenses merecen, sino también para dar seguimiento puntual a los programas y políticas públicas de la Cuarta Transformación que, a nivel nacional, encabeza la presidenta de México.

“Sé de los retos que me esperan, porque los conozco muy bien, ya que he venido trabajando por Sinaloa en las diversas encomiendas públicas en las que he participado, incluida la más reciente: la Secretaría General de Gobierno. Por ello, y con la seguridad que me brinda esa experiencia y el conocimiento de la realidad de Sinaloa y de los desafíos del gobierno que hoy encabezo, asumo ante ustedes el irrenunciable compromiso de velar, minuto a minuto, por la seguridad del estado, como lo hacen este consejo de seguridad nacional y nuestra presidenta”, dijo.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que esta nueva reunión en Sinaloa responde al contexto derivado de la licencia solicitada por el gobernador constitucional, Rubén Rocha Moya, como fue la instrucción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

“Estamos hoy en Sinaloa para enviar un mensaje claro al pueblo de Sinaloa: el gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir. Venimos a garantizar que se mantendrá la coordinación permanente con las autoridades del Estado y que la gobernadora Yeraldine tendrá todo el apoyo del gobierno de México”, puntualizó.

Informó que gracias a esta estrategia y al reforzamiento operativo y táctico, del 1 de octubre de 2024 al 15 de abril de 2026 se han asegurado más de 68 toneladas de droga, incluyendo más de 2 millones de pastillas de fentanilo; el aseguramiento de 5 mil 457 armas, más de un millón 133 mil cartuchos y 27 mil cargadores.

Por su parte, el Ejército y la Marina han inhabilitado 2 mil 183 laboratorios clandestinos, se han detenido a casi 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto, y cada detención representa una persona menos generando violencia, estas detenciones representan la desarticulación progresiva de las estructuras criminales que han generado violencia en Sinaloa.

García Harfuch dijo que se trata de avances firmes, contundentes, gracias al resultado de la coordinación entre instituciones del trabajo de inteligencia y de la presencia permanente del Estado mexicano, pero el resultado más importante para la vida cotidiana de las familias sinaloenses es que se ha logrado una reducción de 44 por ciento en los homicidios dolosos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Falta mucho por hacer, el trabajo todavía no está concluido, sólo venimos a reafirmar que el Gobierno de México está presente, que no se va a retirar y que seguirá actuando con firmeza, coordinación y responsabilidad, la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener la presencia de todas las instituciones del Estado mexicano en Sinaloa y seguir trabajando todos los días para la pacificación del Estado”, reiteró.

A su vez, el secretario de la Defensa, el general de División, Ricardo Trevilla Trejo, informó que se mantienen en Sinaloa 13 mil 300 elementos de las unidades operativas, de los cuales, 2 mil 732 son efectivos de las Fuerzas Especiales, quienes participan con un poco más de 2 mil vehículos, 48 aeronaves y específicamente realizan esas operaciones de reconocimientos y detenciones, principalmente de delincuentes generadores de violencia.

En este sentido, el general Trevilla se refirió a detenciones recientes significativas, como la de 14 generadores de violencia en los municipios de Badiraguato, Culiacán, Mocorito y Escuinapa, donde fueron capturados Juan Carlos N., que es el yerno del Ismael “El Mayo” Zambada; Mauro N., alias Jando, encargado del círculo interno de seguridad Iván Archivaldo Guzmán; Jorge Ángel N., alias Güerito Canovio, jefe operativo de la facción de los menores; Jorge N., alias Pérez, quien falleció en un enfrentamiento con personal del Ejército y era el jefe de seguridad de Iván Archivaldo y principal generador de violencia en el estado.

Dio a conocer que en esas detenciones han participado mil 400 elementos de las Fuerzas Especiales, con 325 vehículos y 28 aeronaves.

Respecto a la misión de aplicar la ley federal de armas de fuego y controles explosivos, ésta se aplica en los 20 municipios del estado. Con esos efectivos sobresale la instalación de un equipo de rayos gamma, de rayos X, y se han asegurado 4 mil 284 armas, de ellas mil 224 se han destruido, el resto, muchas de ellas están a discusión del Ministerio Público. Se han asegurado también más de 32 mil 600 cartuchos y 83 granadas.

Añadió que en relación con la búsqueda y localización de laboratorios clandestinos y áreas de concentración de productos químicos, esta misión se ha aplicado en las áreas de Badiraguato, Culiacán y Cosalá, con 800 efectivos, 32 binomios canófilos y 43 vehículos. Los resultados es que se han localizado 2 mil 107 laboratorios y áreas de concentración. La afectación que se le ha hecho a la delincuencia organizada es que dejaron de obtener recursos por 119 mil 699 millones de pesos.

El general Trevilla Trejo también se refirió a la incidencia delictiva, y dijo que de octubre del 2024 a abril de este año, de 5.9 homicidios se redujeron a 3.3. “Es decir, estamos hablando de una disminución en el estado de 44 por ciento menos homicidios dolosos. Por lo que se refiere específicamente a la ciudad de Culiacán, han disminuido en ese mismo periodo de 4.4 a 2.7 homicidios dolosos menos lo que representa una reducción de 38.6 por ciento”.

Por último, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que en lo que respecta al apoyo específico de seguridad pública en el continente, la Secretaría de Marina mantiene un estado de fuerza de mil 628 elementos con 169 vehículos distribuidos estratégicamente en diferentes zonas del estado.

“Estas acciones nos han permitido durante este año y medio que lleva la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum detener alrededor de mil 18 personas generadoras de violencia, casi todos, aseguramiento de tres toneladas de cocaína tanto en tierra como en la mar, alrededor de una tonelada de marihuana, 38 toneladas de metanfetaminas y uno de los decomisos más importantes del país que han sido mil 100 kilogramos de fentanilo y 4 mil 600 pastillas de fentanilo en Ahome, Sinaloa”, explicó.

De igual manera, dijo que se han inhabilitado 60 laboratorios clandestinos, se erradicaron 38 plantíos de marihuana, se han asegurado mil 62 vehículos y decomisado más de 240 mil cartuchos, más de 100 mil armas y 5 mil cargadores. Las operaciones destacadas está el aseguramiento histórico de fentanilo en Guasave, Sinaloa, en octubre del 2024, donde se aseguró 1.1 toneladas de fentanilo con 4 mil pastillas de esa sustancia. En Navolato se desmantelaron 6 laboratorios clandestinos, donde se aseguraron casi 5 toneladas de metanfetaminas, y 47 mil 500 litros de sustancias químicas.

“Finalmente, es importante patentizarle a los ciudadanos de Sinaloa que no tengan duda, la Secretaría de Marina mantiene y mantendrá un compromiso firme con Sinaloa, con la población. También cabe precisar que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Estado mexicano, las Fuerzas Armadas permanecerán en el Estado de Sinaloa para apoyar en recuperar la paz”, concluyó.

En la reunión también estuvo presente el coordinador de la Guardia Nacional, el general de División, Guillermo Briseño Lobera.