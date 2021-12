Como un reconocimiento a su trayectoria, el historiador Gilberto López Alanís recibió el Premio Sinaloa de las Artes 2021 por parte del Gobernador del estado Rubén Rocha Moya, esto en un evento realizado en el Centro Sinaloa de las Artes.

El galardonado dirigió unas palabras de agradecimiento hacia el jurado calificador Gobernador Rubén Rocha Moya por haber rescatado tan necesario reconocimiento por quienes han puesto y ponen, alma, vida y corazón por la cultura de Sinaloa.

“Hace unos días era director del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa y ni por asomo me imaginaba todo esto y al darse mi relevo, mis compañeros de la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana decidieron que merecía ser candidato a este premio; me dijeron: ya no eres funcionario del Gobierno del Estado de Sinaloa y puedes aceptar ser nuestro candidato y no me negué; comenzó una febril actividad sumando adhesiones y aquí estoy, después de 32 años de servicio”, comentó.