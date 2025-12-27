$!El IMSS llama a extremar precauciones por un 35% de atenciones en urgencias durante diciembre

De acuerdo con el comunicado, el especialista señaló que los riesgos varían significativamente según la edad, ya que los niños menores de 5 años son los más afectados por quemaduras e ingesta de objetos extraños.

Las autoridades sanitarias identificaron que las quemaduras, los accidentes viales y las caídas son las principales causas de ingreso hospitalario en estas fechas y el doctor Erik Ortega Bolaños, jefe de Urgencias del Hospital General de Zona Número 27, explicó que las lesiones más frecuentes son las quemaduras de segundo y tercer grado, muchas veces vinculadas al uso de pirotecnia, la manipulación de líquidos calientes en la cocina y sobrecargas eléctricas en los hogares.

Ante el inicio de las celebraciones decembrinas, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un llamado urgente a la población para extremar precauciones y evitar accidentes, ya que durante esta temporada la demanda en los servicios de Urgencias incrementa entre un 20 y un 35 por ciento.

Los adultos jóvenes representan la mayoría de los casos de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol, así como intoxicaciones etílicas y los adultos mayores pertenecen al sector vulnerable en caídas dentro del domicilio.

Por su parte, el ingeniero Armando Yunez Cano, coordinador de Seguridad en el Trabajo, recomendó a las familias verificar que las instalaciones eléctricas soporten la carga de las luces decorativas y revisar constantemente las conexiones de gas.

Asimismo, enfatizó la importancia de no utilizar calentadores a base de madera o carbón en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono o asfixia.

“Hay que prever las situaciones y no actuar de manera improvisada, entre más información se tenga sobre cómo prevenir los accidentes, vamos a poder planificar mejor y reflexionar sobre los distintos escenarios y saber cómo actuar ante alguna contingencia”, concluyó Yunez Cano.

El IMSS subrayó la importancia de no minimizar ningún accidente y el doctor Ortega Bolaños advirtió que lesiones que parecen leves pueden derivar en infecciones graves o hemorragias internas fatales.

Se exhorta a la ciudadanía a no aplicar remedios caseros en quemaduras y evitar la automedicación y en caso de presentar síntomas como pérdida de memoria, alteraciones visuales o pérdida súbita del conocimiento tras un golpe, es vital acudir de inmediato a Urgencias.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado al uso responsable de los servicios médicos, sugiriendo acudir a consulta ordinaria para padecimientos menores, permitiendo que el área de Urgencias se concentre en pacientes cuya vida esté en riesgo.