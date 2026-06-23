El INE Sinaloa abre vacantes administrativas en Culiacán, Guasave y Guamúchil

Si te encuentras en búsqueda de una oportunidad laboral en el sector público, el Instituto Nacional Electoral en Sinaloa ha lanzado una convocatoria dirigida a la ciudadanía para ocupar tres plazas vacantes dentro de su rama administrativa.

La institución informó que los puestos para hombre o mujer disponibles se distribuyen en tres puntos clave de la entidad: La vacante para Secretario en la Junta Local Ejecutiva con sede en Culiacán, y dos plazas para Enlace Administrativo Distrital, destinadas a las oficinas de Guasave y Guamúchil.

No se trata de una contratación directa, ya que los interesados deberán someterse a un riguroso proceso de selección que incluye una evaluación curricular, exámenes de conocimientos, pruebas psicométricas y entrevistas personales.

Además, el instituto recalcó que los aspirantes deben cumplir con los requisitos específicos de escolaridad, experiencia laboral y competencias que se detallan en las convocatorias oficiales.

La recepción de la documentación se llevará a cabo de manera presencial en las oficinas ubicadas en Avenida Insurgentes 363 Sur, Colonia Centro Sinaloa, en Culiacán.

Para la plaza de Secretaria/o en Culiacán es del 22 al 26 de junio de 2026 y para las plazas de Enlace Administrativo en Guasave y Guamúchil es del 29 de junio al 3 de julio de 2026, con un horario de atención que será de las 09:00 a 13:00 horas y de 13:30 a 15:00 horas.

El INE advirtió que no se aceptará documentación fuera de los plazos y horarios establecidos, así como tampoco se recibirán expedientes vía fax o correo electrónico, por lo que es indispensable acudir personalmente al domicilio señalado.