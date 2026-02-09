$!El Jardín Botánico de Culiacán realizará Picnic de San Valentín, cine al aire libre y martes culturales

Con la llegada del mes más romántico del año, el Jardín Botánico Culiacán ha preparado un Pícnic San Valentín, cine al aire libre y martes culturales, eventos diseñados para celebrar el amor y la amistad en contacto directo con la naturaleza.
El jardín busca ofrecer experiencias que van desde el esparcimiento social hasta el diálogo intelectual y el evento principal de la cartelera es el Pícnic de San Valentín, que se llevará a cabo este 14 de febrero en un horario de las 19:00 horas a las 22:00 horas.
El comunicado compartió que se invita a los asistentes a traer su propia manta y alimentos favoritos para disfrutar de una velada acompañada de música en vivo y la actividad tiene una cuota de recuperación de 150 pesos.
Además de la oferta recreativa, la Biblioteca del Botánico abrirá sus puertas todos los martes del mes para convertirse en un centro de difusión cultural activa.
El programa inicia con el ciclo gratuito ‘Encuentros entre literatura y psicoanálisis para pensar sobre la guerra y la violencia en un contexto bajo fuego’, el cual se desarrollará de las 16:00 horas a las 17:00 horas.
Para quienes buscan otras alternativas, el Jardín Botánico ofrece una amplia gama de servicios que incluyen una proyección de cine romántico al aire libre, clases de meditación guiada y recorridos por las colecciones botánicas, actividades como el Club Bonsái, Club del Libro, recorridos nocturnos y visitas al espacio Pitayo Sina.
Es importante destacar que, al participar en estos eventos, los ciudadanos contribuyen directamente al mantenimiento de las 30 hectáreas de vida que conforman el jardín.
Los interesados en adquirir boletos o solicitar más información pueden visitar el sitio web oficial botanicoculiacan.org o comunicarse al teléfono 6677957136.