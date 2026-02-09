$!El Jardín Botánico de Culiacán realizará Picnic de San Valentín, cine al aire libre y martes culturales

Con la llegada del mes más romántico del año, el Jardín Botánico Culiacán ha preparado un Pícnic San Valentín, cine al aire libre y martes culturales, eventos diseñados para celebrar el amor y la amistad en contacto directo con la naturaleza.

El jardín busca ofrecer experiencias que van desde el esparcimiento social hasta el diálogo intelectual y el evento principal de la cartelera es el Pícnic de San Valentín, que se llevará a cabo este 14 de febrero en un horario de las 19:00 horas a las 22:00 horas.

El comunicado compartió que se invita a los asistentes a traer su propia manta y alimentos favoritos para disfrutar de una velada acompañada de música en vivo y la actividad tiene una cuota de recuperación de 150 pesos.