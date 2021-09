La siguiente legislatura, con mayoría morenista, que se encargará de revisar el informe entregado por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel al Congreso de Sinaloa, hará las observaciones y cuestionamientos que así lo ameriten, sin importar al ente o a su titular, dijo José Rosario Romero López, coordinador de Morena en el Congreso.

“El juicio de historia todavía está por llegar, cuando se haga la glosa del informe y todos esos detalles y ahí ya ves que pueden surgir cuestionamientos, entrando en análisis profundo del informe puede haber cuestiones, yo creo que estamos en democracia y para eso es, la rendición de cuentas para eso es”, dijo el también Presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Aquí no hay una orientación, vamos a seguir lo que marca la Constitución, se va hacer la glosa del informe, se va hacer la revisión y las observaciones que surjan, si existen, tienen que realizarse y no importa esté quien esté en el Gobierno, que creemos que eso es la tónica también de la siguiente legislatura”, dijo sobre si habrá una especie de amnistía o no habrá cacería de brujas, como mencionó el Presidente López Obrador.

En el marco de la entrega y recepción del último informe de Gobierno de Ordaz Coppel, que guarda la información de toda su administración, Romero López dijo que será un ejercicio democrático, destacando la civilidad con que se han conducido ambos poderes que ha hecho que se fortalezca la relación republicana del Ejecutivo y Legislativo.

“Haremos la glosa de su contenido, junto a los titulares de las diversas áreas de la administración pública tal como lo hemos hecho en los 2 años anteriores, gracias a las convicciones compartidas de su Gobierno y esta legislatura, de hacerlo con respeto y responsabilidad legal y política”, manifestó.