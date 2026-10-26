Culiacán
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Evento

El ‘Komorebi Fest’ de K-pop y el Halloween reúne a jóvenes de Culiacán

El Polideportivo Juan S. Millán albergó presentaciones de baile ‘dance cover’, dinámicas de ‘random dance’ y un bazar con emprendimientos locales
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/10/2026 18:03
26/10/2026 18:03

Con presentaciones de baile, dinámicas interactivas y la venta de diversos productos, este domingo se llevó a cabo una nueva edición del Komorebi Fest en el Polideportivo Juan S. Millán de Culiacán, evento centrado en el K-pop y la cultura asiática con temática de Halloween.

Bajo la denominación K-pop Special Halloween Stage, el festival reunió a bailarines y agrupaciones locales que interpretaron coreografías inspiradas en la música popular surcoreana.

Entre los colectivos y bailarines programados para la jornada destacaron las agrupaciones Naevis y Blue Sky, quienes mostraron sus números de dance cover, disciplina en la que los participantes recrean los bailes y vestuarios de artistas coreanos.

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Durante el evento también se organizaron dinámicas de random dance, donde los asistentes se sumaron a bailar al sonar fragmentos de canciones reconocidas, además de diversos concursos orientados a la convivencia entre el público asistente.

De forma paralela a las actividades escénicas, se instaló un bazar con puestos de pequeños negocios y emprendedores locales. En estos espacios se comercializaron artículos de colección, bisutería, accesorios y mercancía alusiva al entretenimiento y la cultura asiática.

El evento contó con la colaboración del Instituto Municipal de la Juventud (IMJU) de Culiacán para el facilitamiento del espacio público en la capital sinaloense.

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