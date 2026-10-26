$!El ‘Komorebi Fest’ de K-pop y el Halloween reúne a jóvenes de Culiacán

Con presentaciones de baile, dinámicas interactivas y la venta de diversos productos, este domingo se llevó a cabo una nueva edición del Komorebi Fest en el Polideportivo Juan S. Millán de Culiacán, evento centrado en el K-pop y la cultura asiática con temática de Halloween.

Bajo la denominación K-pop Special Halloween Stage, el festival reunió a bailarines y agrupaciones locales que interpretaron coreografías inspiradas en la música popular surcoreana.

Entre los colectivos y bailarines programados para la jornada destacaron las agrupaciones Naevis y Blue Sky, quienes mostraron sus números de dance cover, disciplina en la que los participantes recrean los bailes y vestuarios de artistas coreanos.