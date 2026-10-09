El legado de Graciela

Graciela Domínguez Nava cumplió ya 45 días en el cargo de Gobernadora interina de Sinaloa. Durante esos días ocurrieron 246 muertes violentas en el estado, para un promedio de 5.5 personas asesinadas por día.

Es prácticamente el mismo promedio de los 760 días que lleva la disputa criminal entre las facciones Guzmán y Zambada.

Obviamente no creo -ni espero- que esta Gobernadora, ni ninguna otra, pueda resolver, en apenas un mes, lo que es ya la peor crisis de violencia en la historia de Sinaloa. Un fenómeno que configura como una verdadera crisis humanitaria. Simplemente no hay manera.

Todos sabemos, si somos intelectualmente honestos, que esta crisis solo ha servido para exhibir la pus de una infección criminal que llevaba décadas incubándose en el Estado y de la que ningún partido y ningún Gobernador se salva, ya sea por colusión o por omisión.

Graciela Domínguez durará apenas un año en el Gobierno de Sinaloa. Un año, además, de cierre de Gobierno y proceso electoral, por lo que se antoja muy difícil que pueda dejar una gran huella durante su mandato.

Vale decir también, que recibió un Estado donde prácticamente todos los indicadores de seguridad y económicos apuntan a la baja y rompen récords históricos. Homicidios, desapariciones, empleo, cierre de empresas, no hay uno solo que resista el escrutinio público.

En ese sentido, es lógico que Domínguez Nava pueda hacer muy poco para transformar Sinaloa en algún aspecto relevante, pero yo sí creo que Graciela puede hacer una diferencia sustancial para el futuro de Sinaloa. ¿Cómo?