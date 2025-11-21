El libro Inteligencia Artificial y Educación Superior será presentado en la FIL Guadalajara

El libro “Inteligencia artificial y educación superior”, coordinado por Juan Carlos Yáñez Velazco, de la Universidad de Colima, y Jorge Gastélum-Escalante, de la Universidad Autónoma de Occidente, será presentado en el arranque de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL 2025.

El libro colectivo es publicado por Editorial Porrúa, una de las más antiguas de México, y es el segundo que ambos profesores universitarios coordinan para la misma casa editora; antes habían dirigido y escrito “Infotecnologías. Teoría y práctica educativa en tiempos de pandemia”.

La nueva obra analiza la revolución tecnológica representada por la inteligencia artificial y sus impactos probables y ya efectivos en distintos campos de la educación superior.

En su conjunto, se reúnen ensayos rigurosos de temas estratégicos y estudios empíricos realizados en varias universidades, donde se exploran usos y percepciones de la IA entre estudiantes y académicos.

Participan investigadores de distintas universidades mexicanas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Guadalajara, Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Occidente, de Sinaloa, y la Universidad de Colima.

El prólogo fue escrito por Axel Didriksson, reconocido investigador mexicano, quien recibió el Premio ANUIES 2025 (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) por su trayectoria profesional y contribuciones a la educación superior.

Didriksson afirma que el libro “promueve el debate indispensable sobre la relación enunciada en el título. Estudia las transformaciones que este avance tecnológico ha operado en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, además de diversas implicaciones educativas, desde un punto de vista multidisciplinario”.

Los diferentes ensayos que compila esta obra son una llamada al examen acuciosa de la IA en la educación superior, con una visión crítica de las soluciones tecnológicas fáciles y preocupada por las implicaciones pedagógicas y éticas.

El libro será presentado en el stand de la Universidad de Guadalajara el 29 de noviembre.