El llamado a todos los alumnos es regresar al 100 por ciento presencial, señala Rector de la UAS

A pocos días del inicio de semestre en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Rector de esta casa de estudios, Jesús Madueña Molina, señaló que la indicación es el regreso presencial al 100 por ciento.

Con una ola de contagios de Covid-19 que puso en duda el regreso presencial a la Universidad, el pasado 31 de enero, la comunidad estudiantil inició el semestre de manera presencial, pero no al 100 por ciento, por lo que el Rector señala se debe dar el paso al 100 por ciento de clases en las aulas, así como los trabajadores deben regresar a su espacio.

“Nosotros estamos haciendo el llamado a todos los alumnos a que se reporten en todas las unidades académicas y también a los trabajadores”.

El Rector explicó que también se está en el proceso de admisión y que la idea es darle la oportunidad a todo aquel que esté interesado en ingresar a la Universidad.

Detalló que la idea es mantener el cumplimiento de la Ley General de Educación Superior de mantener la cobertura universal, y que este año se logró ingresar de nuevo ingreso 54 mil jóvenes, y que para este ciclo espera se dé un aumento.

“Aquí lo que queremos, es que la gente tenga la oportunidad de estudiar, y las carreras que tienen mucha demanda y que no podemos atenderlos de entrada a todos les damos la oportunidad de cursar un semestre y darle una oportunidad de este semestre”, dijo.

Puso como ejemplo, la facultad de Medicina de los mil 200, cerca del 50 por ciento están ya inscritos, aprovecharon la oportunidad que se les dio.

El Rector detalló que son 190 licenciaturas las que se ofertan por parte de la Universidad, de las cuales hay algunas que tienen poca demanda y han tenido problemas para subsistir.

Así mismo recalcó que no se puede estar abriendo carreras de las cuales no se tienen tanta demanda, por que la Universidad no tiene recurso para ello, por lo que invitó a la población estudiantil ha analizar la demás oferta educativa.

Cabe destacar que desde el 18 de octubre de 2021, día que se dio el regreso presencial a las aulas por parte de la Universidad, se ha estado trabajando un 70 por ciento de la población estudiantil, ya que todavía existen algunos alumnos que prefieren tomar clases desde la virtualidad por distintos motivos.