El próximo lunes 4 de septiembre Sinaloa tendrá un nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, reveló el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El nuevo Secretario será un perfil recomendado por la Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo esto no quiere decir que sea una extensión del Ejército en Sinaloa, precisó Rocha Moya.

“El lunes les voy a dar a conocer, ya me habló Sedena, pero no tengo los nombres, dos militares. Pero enviará una y voy a hablar con ellos. El Secretario de Seguridad es parte de mi gabinete, no es una extensión de Sedena”, dijo el Gobernador.

El viernes 25 de agosto, Cristóbal Castañeda Camarillo hizo pública su renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en sus redes sociales, sin exponer los motivos.

Después, Rocha Moya hizo público que solicitó la renuncia del militar por el cumplimiento de un ciclo después de cinco años al servicio del estado.

“Tenía más de cinco años, entonces examiné ya la situación y a razón de eso le pedí la renuncia... vi que ya era el momento, que ha llegado el ciclo, lo ha cubierto, se le agradeció y pedí que presentara la renuncia, lo hizo sin ningún problema”, aclaró el Gobernador.

Cristóbal Castañeda Camarillo se había mantenido en la Secretaría de Seguridad estatal desde el 2017, cuándo fue designado como Subsecretario de la Secretaría estatal dirigida por Genaro Robles Casillas en la administración del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

El 2019, Castañeda Camarillo fue designado como titular de la corporación de seguridad estatal, y ratificado en el cargo por el Gobernador Rubén Rocha Moya en 2021.

Entre los hechos de seguridad más relevantes que tocaron a Castañeda Camarillo se encuentran las dos jornadas violentas en Culiacán, ocurridas el 17 de octubre de 2019 y el 5 de enero de 2023.