José Guadalupe “El Lupe” Tapia Quintero fue trasladado a la Ciudad de México a tempranas horas de este jueves, tras su captura en Culiacán, confirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Seguramente el gabinete de seguridad lo dará a conocer, si es que no lo ha hecho, no estoy enterado de alguna conferencia, pero si no lo hizo lo va a hacer”, expuso el mandatario estatal.

“El Lupe” Tapia fue detenido en la sindicatura de Tacuichamona, en la zona rural al sur de Culiacán, la madrugada de este jueves.

“No hubo ningún problema, no hubo intercambio ahí, no hubo enfrentamiento”, afirmó Rocha Moya.

Sin embargo, minutos después informó que un civil armado resultó herido de bala derivado del operativo. La persona fue atendida en un hospital, y le corresponderá a la Fiscalía General del Estado iniciar la averiguación de los hechos.

Tras el operativo de captura de “El Lupe”, hubo sobrevuelos de un helicóptero en la zona norte de Culiacán, la misma donde hubo bloqueos durante la jornada de violencia del pasado 5 de enero.

Rocha Moya explicó que el sobrevuelo estuvo relacionado con los operativos realizados por corporaciones de seguridad.

“Seguramente andaban explorando, qué se yo, pero es parte de ese operativo que finalmente concluyó”, dijo.

El Gobernador afirmó que la ciudadanía podría llevar sus actividades normales, y descartó la posiblidad que hubiera un nuevo Jueves Negro, como los ocurridos el 17 de octubre de 2019 y el 5 de enero del 2023.

Además garantizó que las autoridades están preparadas para contener una reacción violenta por parte de la delincuencia.

“Lo hicimos el 5 de enero”





Pero se tardaron 12 horas...

“Ah bueno, pero no hubo un solo civil lesionado”.





El Gobernador que el Estado informó no estaba enterado del operativo para capturar a “El Lupe” Tapia, y admitió que puede deberse a la falta de confianza de la Federación en las corporaciones policiales locales.

“Es muy probable, muy probable, lo más probable es que ellos parten de la idea que entre más se divulgue una información, esta puede llegar a echar a perder un operativo, es el principio con el que ellos actúan”, expresó.