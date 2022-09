$!‘El Marisquerito de Culiacán’, el niño de 13 años que se viralizó por su talento para preparar ostiones y patas de mula

Jorge le solicitó grabarlo mientras preparaba el platillo, a lo que se negó por vergüenza y temor, sin embargo, el creador de contenido sí alcanzó a grabar parte de su rostro, por lo que al final autorizó que subiera el video a sus redes sociales y, dos horas después, este se hizo viral.

“El señor llegó y yo estaba ahí, dijo que le abriera unos ostiones y unas patas de mula y que si me podía grabar, pero yo no quería que me grabaran mi cara, le dije que sí podía grabar, pero mi cara no, me daba vergüenza y me ponía nervioso y al último me gustó la cámara”, compartió.

“El Marisquerito” añadió que gracias a esta difusión ha incrementado el número de clientes que llegan a su puesto, también ha recibido regalos por parte de otros creadores de contenido, además, disfruta de ser reconocido y saludado por los automovilistas que transitan por el lugar.

Juan puede ser contactado a través de sus redes sociales de “El Marisquerito 2x2” o acudiendo a su puesto el cual se encuentra abierto de 13:00 de la tarde hasta las 19:30 horas.

Ha sido reconocido por otros creadores de contenido

Por su parte, Jorge Beltrán aseguró que tras tener el primer encuentro con “El Marisquerito” se percató que su celular presentaba algunas fallas, por lo que junto a su hermano y también creador de contenido Ramón Beltrán conocido como ‘Ramonchi’, le regaló un celular para que tuviera una mejor comunicación con sus clientes y familiares.

Tras ello, un creador de contenido le regaló una motocicleta, mientras que otros se dieron cita al puesto para conocer la preparación de los ostiones y patas de mula.

Recordó que toda la difusión que se ha logrado en trabajo en conjunto entre ‘De camino al sabor’ y “El Marisquerito” ha sido porque este no quería que le grabaran el rostro.