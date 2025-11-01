$!El misterio de los Moriyama y su tumba en Culiacán: 102 años de la catástrofe de Japón

Mercedes y Agustín Moriyama murieron en la catástrofe de Japón de 1923, sus nombres trascendieron fronteras y ahora reposan bajo el cielo culichi en la cripta de mármol de la familia Moriyama del Panteón Civil de Culiacán. La cripta familiar Moriyama yace solitaria y ajena en la calzada principal del panteón, ajada por el tiempo y el olvido se mantiene visible gracias a los celadores del cementerio y los visitantes caritativos que de vez en cuando recogen la hojarasca que la cubre. No hay información de los Moriyama en los registros del panteón, el administrador alude a un incendio que consumió los registros de aquellos años. Lo poco que se sabe es lo que está escrito en su lápida: “Mercedes Moriyama 28 años y Agustín Moriyama 2 años, muertos sep-1-1923 en la catástrofe del Japón”.





Tampoco se sabe cómo llegaron sus cuerpos a México con las limitaciones propias de la época, o si sus nombres solo forman parte de un cenotafio por sus cuerpos desaparecidos en la catástrofe. El misterio de los Moriyama seguirá en las penumbras de los edificios derrumbados y las flores de cerezos incineradas. La catástrofe del Japón se refiere al sismo de 8.2 grados en escala de Richter que sacudió mayormente a la región de Kanto el 1 de septiembre de 1923. Además del temblor, la destrucción consecuente fue lo que más afectó a toda el país: tsunamis de hasta 12 metros de altura, incendios incontrolables y masacres derivados del caos social y político. Las cifras mortales rondan entre los 105 mil y 142 mil personas, e investigaciones recientes atribuyen el 90 por ciento de las muertes a los incendios y al caos social consecuente al sismo.







Es en esa enredadera de sufrimiento histórico y una de las mayores tragedias en Japón que se desenvuelve el misterio de los Moriyama y su relación con México. Los registros periodísticos sólo hacen mención del Dr. Eduardo Moriyama como un ilustre médico que llegó a Culiacán en la década de los 20s, sin más menciones futuras en otros puntos de la historia. Sin embargo se tiene registro de una fuerte cooperación del Estado Mexicano a favor de Japón en esos momentos de vulnerabilidad.



