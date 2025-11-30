$!El Movimiento Arcoíris de Culiacán celebra misa mensual para fortalecer la fe en jóvenes

Este domingo el Movimiento Arcoíris de Culiacán celebró su misa mensual en la parroquia San Pío Pietrelcina para fortalecer la fe en jóvenes de entre 14 y 17 años.

El grupo realiza retiros espirituales para fortalecer la relación familiar y mejorar su autoestima.

María Lilia Valenzuela, asesora del Movimiento Arcoíris de Culiacán, indicó que la tarea principal del movimiento es evangelizar a adolescentes y orientarlos en sus dudas y situaciones actuales.

“Al retiro nada más los niños de 14 años y medio a 17 años y medio pueden ir, niños regularmente se seleccionan por un grupo de jóvenes”, compartió Valenzuela.

Esta sería la segunda misa mensual que se realizó al mediodía en la parroquia de San Pio de Pietrelcina.

El Movimiento Arcoíris de Culiacán llevó a cabo su misa mensual de Acción de Gracias este domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas, con una celebración eucarística, que busca ser un evento regular cada mes y está fue su segunda ocasión.

En la misa también se congregaron familiares de los jóvenes.

El Padre Raúl Arnulfo Izábal Romero compartió que el movimiento está diseñado para que los jóvenes estén alejados de las sustancias dañinas y el pecado.

“Le ayuda a los jóvenes a fortalecer su relación con sus padres a renovar su fe en su caminar, a estar listos para no caer tan fácilmente en los vicios y el pecado”, dijo Izábal Romero.

Enfatizó que en un entorno actual marcado a veces por la violencia y el uso de sustancias la necesidad primordial que busca cubrir el movimiento es la confianza con la familia.