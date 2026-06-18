$!El Mundial también se espera en la banqueta y se combina con el trabajo en Culiacán

CULIACÁN._ Por unos minutos no hay música. La0traVanda hace una pausa y su staff sale a respirar aire fresco. Sentados sobre la banqueta del bar, todos visten la camiseta verde de México como cualquier aficionado que espera un buen segundo tiempo frente a Corea del Sur.
José Zamora también la lleva puesta, pero entre sus manos sostiene unas baquetas que no deja de mover, como si el trabajo nunca se detuviera del todo.
Dice que el partido está parejo. Que espera que la selección responda. Que esta vez sí llegue al famoso quinto partido.
José forma parte del staff de La0traVanda. No es quien toma el micrófono ni quien recibe los aplausos. Es quien acomoda los instrumentos, conecta las bocinas, revisa los micrófonos y procura que todo funcione antes de que empiece la siguiente canción.
Lleva 15 años haciendo lo mismo. Por eso, cuando le preguntan cuál fue el primer Mundial que recuerda, hace una pausa.
“He visto varios”, responde, pero admite que casi nunca puede sentarse a verlos completos porque siempre aparece un cable que conectar, un escenario que montar o un sonido que revisar.
El recuerdo más claro lo lleva a Guadalajara, durante la Copa del Mundo pasada. Era una fiesta privada. Alcanzó a mirar unos minutos del partido hasta que alguien lo llamó.
Había que seguir trabajando y lo dice con naturalidad, como quien sabe que el futbol pasa cada cuatro años, pero la música le da de comer todos los fines de semana.
La inauguración del Mundial le tocó en este mismo bar de Culiacán. El partido contra Corea del Sur también.
“Nos tocó trabajar. Bendito Dios”, dice con una sonrisa.
A su alrededor, el resto del staff de La0traVanda también lleva la camiseta verde. Por unos minutos no hay diferencia entre quienes fueron a apoyar a la Selección y quienes fueron a trabajar. Todos están sentados sobre la misma banqueta, mirando hacia el interior del bar, esperando que México encuentre un gol más en el segundo tiempo.
José sigue jugando con las baquetas entre las manos. No sabe si recordará este partido dentro de unos años. Dice que casi siempre los mundiales se le mezclan entre escenarios, fiestas y jornadas de trabajo.
Pero esa tarde, en medio del descanso, vestido con la playera de la selección y rodeado de compañeros, también tuvo unos minutos para ser simplemente un aficionado.