El Niño dejará más humedad y frentes fríos, pero temperaturas mínimas más cálidas: Conagua Sinaloa

El fenómeno de El Niño seguirá influyendo en las condiciones meteorológicas de Sinaloa durante los próximos meses, con mayor humedad, lluvias y actividad de frentes fríos, aunque las temperaturas mínimas se mantendrán más cálidas de lo habitual, de acuerdo con la perspectiva presentada por la Comisión Nacional del Agua.

José Luis Acosta Rodríguez, director del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de Conagua, explicó que el fenómeno ya está teniendo efectos en Sinaloa y que se prevé que se fortalezca durante octubre, noviembre y diciembre.

“En El Niño que ahorita tenemos, ya nos está impactando. O sea, el incremento de la temperatura en el océano Pacífico se empezó a anticipar desde la primavera y se mencionó que íbamos a tener un incremento paulatinos, que ya lo hemos tenido desde junio, julio, agosto y ahorita hasta septiembre”, señaló.

Actualmente, dijo, la temperatura del agua del mar en la zona del Ecuador se encuentra alrededor de 2 grados Celsius por encima de la media y podría aumentar hasta entre tres y 3.5 grados durante octubre, noviembre y diciembre.

De acuerdo con el funcionario, el calentamiento del Pacífico favorece una mayor evaporación y, con ello, el ingreso de humedad hacia el noroeste del País mediante el monzón mexicano.

“Por eso hemos tenido mayor precipitación al mí en esta temporada”, explicó.

Acosta Rodríguez señaló que para el invierno se espera además una mayor actividad de sistemas frontales.

El pronóstico nacional contempla 56 frentes fríos durante la temporada 2026-2027, seis más que el promedio climatológico de 50.

“Y para el invierno podemos tener este más frentes fríos y podemos tener mayores tormentas invernales, nevadas y eso, digamos, mayor condición de humedad”, indicó.

Sin embargo, una de las particularidades del pronóstico para Sinaloa es que una mayor presencia de frentes fríos no necesariamente significará temperaturas mínimas más bajas.

El análisis de los últimos 76 años presentado al funcionario apunta a que las temperaturas mínimas estarán por encima del promedio durante octubre y noviembre.

“Sí estaríamos con 2 o hasta uno o 2 grados por arriba de las mínimas, de acuerdo con este pronóstico para los meses de octubre y noviembre”, dijo.

Para septiembre, la diferencia prevista es de alrededor de un grado por encima del promedio.

El funcionario explicó que esto se debe a que, aunque El Niño puede favorecer la llegada de masas de aire frío y una mayor actividad de sistemas frontales, también incrementa el contenido de humedad y modifica la circulación atmosférica.

En Sinaloa, agregó, esta combinación ya se ha reflejado en las lluvias registradas durante la temporada. Hasta ahora el estado acumula 543 milímetros de precipitación, equivalente al 77.7 por ciento de lo que normalmente se registra durante todo el año.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que El Niño continúe fortaleciéndose y alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026.

Acosta Rodríguez señaló que estas condiciones todavía podrían modificarse por la actividad ciclónica que se mantendrá durante septiembre y octubre, meses en los que los sistemas tropicales suelen acercarse más a las costas del Pacífico mexicano.