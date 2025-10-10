El norte de Sinaloa tiene camarón; en el centro, pescadores piden declarar emergencia

Con el levantamiento de la veda del camarón, los pescadores ribereños de Topolobampo, en Ahome, han capturado un promedio de 70 kilos diarios del producto.

Armando Pinzón, pescador y prestador de servicios turísticos del área, indicó que lo usual es que saquen de 60 hasta 100 kilos de camarón por noche.

Mientras tanto, en otros campos pesqueros como el ejido Cerro Cabezón o en El Huitussi, perteneciente al municipio de Guasave, las capturas no han sido favorecedoras.

“De hecho, en Topolobampo hubo un problema reciente, donde el otro campo pesquero de Cerro Cabezón y El Huitussi se metieron a pescar, los del campo pesquero Lázaro Cárdenas les dijeron que se salieran a su lugar de origen”.

“Si te llegan por todos lados con más redes, se van a acabar más pronto el producto”.

En la comunidad de Dautillos, en Navolato, las pescas han sido mínimas con cuatro, cinco, ocho y un máximo de 10 kilos, en la bahía.

José Luis López Osuna, pescador y miembro de la Cooperativa Baradito y Altamura señaló que también buscaron camarón en altamar, pero no había, por eso, este año como el anterior buscarían una declaratoria de emergencia.

“Un rescate financiero se hizo el año pasado, sí nos llegó y ahora queremos hacer lo mismo porque ahora está peor”.

La instalación de granjas acuícolas, la falta de lluvias y la pesca ilegal son algunos de los factores a los que atribuyen los pescadores que poco a poco se ha ido acabando el camarón.

Por ser la tercera temporada consecutiva sin buenas capturas, los pescadores están esperando nuevos estudios del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables.

“Aquí en la bahía, para que sea negocio para un pescador, necesita sacar los 20 o 22 kilos diarios, porque si sacas 10, 12, ocho, y si van dos en una panga, está bien cara la gasolina, salen tablas”.

Un viaje en panga requiere 20 litros de diésel, con un costo de 25 pesos por litro, un insumo para el cual no reciben apoyos gubernamentales.