$!El oficio de camotero se resiste a extinguirse; Emilio es uno de los que lo mantiene vivo en Culiacán

“Ya se está acabando la tradición, la tradición viene de Puebla (...) yo vi cómo lo hacían y me emocioné, por eso aprendí”, expresó Emilio.

Además de ser un trabajo artesanal, es un trabajo arduo, recorrer decenas de calles y colonias de la ciudad junto a una caldera humeante que alcanza los 400 grados centígrados y las altas temperaturas, no es fácil.

“Es estar parado y andar caminando, pero sirve para no ponerse tieso uno, eso me ha servido, me mantiene vivo”.

“Le gusta a la gente, me dicen: que bueno que todavía no se ha perdido la tradición, esta dulce por la miel de piloncillo pero es natural y saludable, tiene sus propiedades, no es como el dulce que compran en las tiendas”, explicó.

El carrito camotero o carrito de camote tiene un singular sonido, es el silbido que surge al liberar la presión del vapor, el operador realiza este movimiento para anunciar su llegada a las colonias o lugares concurridos.

“Es el anuncio, es presión de vapor, para ir anunciando, y la gente dice: hay viene el camote, y salen corriendo”, dijo.

Funciona a base de leña, pero no cualquier leña, Emilio selecciona con el ojo de un buen conocedor la madera adecuada, no es suficiente que arda rápido, tiene que desprender un olor a bosque que transporte a las personas al centro del país (la cuna de los Camoteros), para ello, la madera ideal es Ocote.

“Esta madera es para encandilar la lumbre, para que prenda, pero también uso cartón encerado”, explicó.

La temporada ideal para la venta de plátano y camote es en invierno, con el clima fresco las personas gustan de un postre dulce y caliente, además de que de manera instintiva y primitiva buscan el calor del carrito de camote que desprende un aroma a madera.

“Se le antoja más a la gente porque es un postre caliente, a veces viene la gente y caliente el sol y caliente el carro, no es tan fácil, pero ya cuando hace frío la gente se arrima con gusto, el aroma a la leña, con el clima fresco se arriman más”, dijo el camotero.

Además de tener jornadas kilométricas, Emilio Ruíz también ofrece servicio para eventos, no se cansa dice, realiza su labor con gusto y espera seguirlo haciendo hasta que Dios le preste vida.

“Me localizan más al teléfono 6672659057, ahí la gente me pregunta dónde ando trabajando, también para servicio de fiestas, me dicen y voy”.

“Yo quiero seguir vendiendo hasta que Dios me llame, hasta que ya no pueda hacer el trabajo”, comentó.