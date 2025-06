$!El padre, el hijo y el ‘vocho’: don Arturo y el amor eterno a su retoño

La vida se cortó y el dolor aparcó en su familia para siempre. El duelo era duro, las fotografías se convirtieron en tesoros y ese vocho amarillo quedó guardado por más de 20 años en el garage familiar; una manera de proteger la memoria y congelar ese recuerdo intacto, una forma de no olvidar a quien ya no está.

Él, que se mantiene trabajando en su carpintería y lo conduce esporádicamente sin dejar de pensar en su hijo querido.

Don Arturo Molina bromea sobre su codiciado tesoro, ya que nunca faltan las ofertas para comprarlo. Recordar que un vocho es para muchos una pieza de colección, pero el valor de la memoria de su hijo no se puede calcular en pesos.

“Me lo ha querido comprar no creas, me corretean y me preguntan que si lo vendo ¿cuánto ofreces? les pregunto, y me han ofrecido hasta 90 mil, pero yo no lo vendo”, recalca.