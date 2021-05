El dirigente estatal de Acción Nacional, Juan Carlos Estada Vega, aseguró que sin duda alguna la coalición Va por Sinaloa, conformada por PAN-PRI-PRD, va a arrasar el 6 de junio, ya que cuenta con las mejores candidatas y candidatos.

“Morena en Sinaloa va a ser debut y despedida... ellos llegaron por las cuestiones que ya sabemos, pero por la ineptitud de su gobierno, por la ineptitud de sus legisladores, se van el 6 de junio y eso es bueno para Sinaloa... Morena y sus candidatos fantasma, porque no los vemos, se van”, resaltó el presidente del PAN en Sinaloa, a través de un comunicado.

“No lo digo con afán triunfalista, les aseguro que vamos a tener una amplia mayoría en el congreso, no hablaré de carro completo, no me gustan esas frases triunfalistas, pero sí les digo que vamos a tener una mayoría muy amplia en el congreso con esta coalición, así como la mayoría de las alcaldías, los distritos federales ni se diga y claro, Mario Zamora será nuestro Gobernador”.

Estrada Vega precisó que el gobierno federal no ha cumplido con las promesas que ha prometido desde sus 12 años de campaña presidencial.

Indicó que los mexicanos viven en una pobreza que crece y crece cada día más, con el alza de los precios en la canasta básica, combustibles, gas LP, energía eléctrica, etc.

“Exigimos al gobierno federal que cumpla lo que tantas veces prometió, que en su gobierno no pasaría eso que está pasando hoy de manera muy potencializada, el precio del gas cuando entra el periodo presidencial andaba en 488 pesos el tanque de 30 litros y hoy cuesta 762 pesos, incrementándose en un 80%... hay videos donde dijo que bajaría el gas, que bajaría la energía eléctrica, que bajaría la gasolina, y ahorita tenemos una de las gasolinas más caras del mundo”, puntualizó.

Presentan una muestra de la boleta electoral

El líder del PAN de Sinaloa presentó en conferencia de prensa, una muestra de la boleta que se repartirá el día de la elección, ya que la ciudadanía no cuenta con la información necesaria para saber de qué manera emitirá el voto.

LA BOLETA ELECTORAL

1. En la boleta electoral, ya no aparecerá el logo conjunto con los partidos que conforman la coalición.

2. Todos los logotipos de los partidos estarán por separado en la boleta.

Acción Nacional invita a los panistas y a la ciudadanía en general a votar, en las cuatro boletas, por el logo PAN.

Juan Carlos Estrada precisó que en el caso del PAN esta elección se presenta en cuatro modalidades: para gobernador y los 24 distritos locales se integraron en la coalición Va por Sinaloa, 8 alcaldías en candidatura común, y las 10 alcaldías restantes, candidatos por separado.

En el caso de las candidaturas a diputación federal también están unidas en la coalición: Va por México.