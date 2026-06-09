El PAS aún no tiene acuerdos políticos rumbo al 2027 porque aún no es tiempo, dice Robespierre Lizárraga

En el Partido Sinaloense aún no existe ningún acuerdo político formal con otras fuerzas de cara a las elecciones del 2027, ya que los tiempos electorales aún no inician, advirtió su dirigente Robespierre Lizárraga Otero.

Señaló que actualmente las prioridades de Sinaloa deben ser la seguridad y la recuperación económica derivada de la crisis de violencia que azota a la entidad.

“Sentarme a platicar con el que me invite o con la que me invite en el plano de la cortesía política, pero acuerdo político desde ahorita no hay con nadie. ¿Por qué? Porque no es tiempo”, destacó Lizárraga Otero.

“Yo creo que lo que nos debe de motivar o preocuparse, pues es que el poder salir a la calle o que la economía no esté lamentablemente tan perjudicada producto de la violencia y la inseguridad”, apuntó.

Consideró que existe una carrera adelantada entre distintos actores políticos ya que ni el proceso electoral federal ni local han comenzado formalmente.

“Falta un año para la elección y ya todo el mundo está desesperado por ver qué hueso le va a tocar”, sentenció.

“Creo que no es correcto cuando menos el que ‘yo quiero ser’, ‘yo merezco’, ‘yo soy el que sigue’, antes de eso, hay que preocuparnos por el tema de la inseguridad y la economía que creo que son los problemas más graves que padecemos”.

“Va a llegar un tiempo legal y político para ellos. El problema es que ya se adelantaron todos”, apuntó.

Explicó que la principal tarea del partido es su reestructuración interna, la renovación de dirigencias municipales y la construcción de un proyecto que sea percibido por la sociedad como una opción seria.

Afirmó que el objetivo del partido es fortalecer su presencia electoral mediante trabajo territorial y organización interna, con la intención de aumentar la votación obtenida en los comicios anteriores.

“Primero organizar al partido que viene de una situación muy compleja, y que necesito yo plantear legal y realmente para poder tener condiciones de participación, no para sobrevivir, no para sobrevivir”.