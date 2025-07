El PAS no está caído, se reorganiza y planea ir solo en 2027, dice Robespierre

El Partido Sinaloense no atraviesa una caída, sino una etapa de reestructuración interna, aseguró Robespierre Lizárraga Otero, dirigente de esta facción política.

Sostuvo que el PAS no está enfocado en construir una alianza rumbo a las elecciones de 2027, ya que el objetivo es competir en solitario, como en procesos anteriores donde han obtenido mejores resultados por cuenta propia.

“Tampoco está caído (el PAS), lo que pasa es que estamos reorganizando, replanteando. Hay mucho qué hacer y hay mucho con qué hacer”.

“Obviamente nos falta Héctor Melesio pero, repito, hay mucho trabajo previo y eso se va ver reflejado”, aseguró.

“En realidad no lo hemos pensado (ir en alianza en las elección del 2027) los que trabajamos ahí. No estamos trabajando ni esperanzados en ello. Estamos trabajando para ir solos. Yo sé que todos dicen lo mismo, pero en realidad si ustedes sacan cuentas cuando mejor nos ha ido es cuando hemos ido solos en términos electorales entonces no hay ninguna presión, ningún apuro por alguna cosa de esas”.

Reconoció que el PAS nació bajo el liderazgo de Héctor Melesio Cuén Ojeda y desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero sostuvo que hoy cuenta con respaldo ciudadano y una presencia real en las urnas.

“El PAS es una expresión social, si ustedes quieren: sí emanada del liderazgo de Héctor Melesio; sí surgida desde la Universidad Autónoma de Sinaloa pero ya tiene registro, tiene casi 90 mil ciudadanos que han votado por él, no nada más en la elección pasada, en la elección antepasada”.

“En su momento nos dieron 250 mil votos, o sea, es una expresión que existe a quien le guste y a quien no, el PAS existe y tiene un respaldo social que ha fluctuado, a veces mucho, a veces poco pero ahí está”, destacó.

En febrero de 2025, Robespierre Lizárraga Otero asumió la dirigencia del PAS, supliendo a Víctor Antonio Corrales Burgueño, actual Diputado local de la 65 Legislatura del Congreso de Sinaloa.

El cambio de dirigente se dio siete meses después del asesinato del fundador y lìder moral de esta facción política Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado el 25 de julio de 2024.

La versión de la Fiscalía del Estado ubicó a Cuén en una gasolinera víctima de asalto, pero la Fiscalía General de la República desmintió ese escenario y confirmó que el crimen ocurrió en una finca privada de Culiacán, el mismo día en que fue capturado Ismael “El Mayo” Zambada, donde presuntamente también se encontraba Cuén Ojeda, según reveló el capo en una carta.