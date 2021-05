El PAS seguirá apoyando a Estrada y al ‘Químico’ Benítez: Cuén Ojeda

CULIACÁN._ El Partido Sinaloense seguirá apoyando a Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, candidatos a las alcaldías de Culiacán y Mazatlán respectivamente, afirmó Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS.

A pesar de la resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que frenó las candidaturas comunes de Morena y el partido local, Cuén Ojeda manifestó que el apoyo a las dos presidencias municipales se mantiene.

“Desde luego que no nos va a afectar, si afectan algunos detalles ahí, pero nosotros vamos a seguir apoyando a Estrada Ferreiro aquí en Culiacán, y al ‘Químico’ Benítez allá en el Municipio de Mazatlán”, explicó.

“Deben de reimprimir las boletas porque la sentencia así está, pero en caso de que tengamos éxito en la reconsideración, se tirarían las que se reimpriman y se quedarían las de antes, y todo seguiría igual”, agregó.

El Partido Sinaloense informó que los candidatos que van por los distritos que resultaron afectados por la resolución del TEPFJ son: Virginia Monreal Calvo, en el Distrito 05; David Geovany López Rivera, en el Distrito 11; Nallely del Rosario Espinoza Piña, en el Distrito 15, Gerardo Valencia Guerrero, en el Distrito 16, Ada Conchota Flores Díaz, en el Distrito 20, y Melina Marbella Elenes Lizárraga, en el Distrito 22.

En tanto Rubén Rocha Moya, candidato a la Gubernatura por la Alianza Morena-PAS, aseguró que la unión entre ambos partidos está firme, así como las designaciones de Estrada Ferreiro y Benítez Torres.

“Está firme la alianza con el PAS, ya se está respondiendo, seguramente que se va hacer de ahora a mañana... en primer lugar emplazan por un tiempo, estamos dentro de los tiempos, entonces vamos a proceder, pero finalmente vamos a acatar las resoluciones de la autoridad y en este caso del tribunal”, expresó.

“No pasa nada, nuestras candidaturas no tienen ningún problema, si finalmente se llega a la conclusión y no puedes revertir la sentencia en el sentido de que no va el PAS, nuestros candidatos son de Morena, Estrada Ferreiro es de Morena y el Químico es de Morena, entonces, siguen siendo nuestros candidatos”, añadió.