Angostura, Sinaloa.- El PAS ya no es aliado y si ganaron cargos políticos fue gracias a Morena, expresó el Gobernador Rubén Rocha Moya, respecto a su relación con este partido, debido a los recientes señalamientos que ha hecho por ser víctima de un atraco político en contra de Morena por parte de sus funcionarios vinculados con el Partido Sinaloense.

“El PAS ya no es aliado, fue aliado en las elecciones, ¿y sabes cuánto ganó el PAS aliado con nosotros?, ocho diputaciones y cinco presidencias municipales, que nunca en su vida las pudieron haber ganado solos”, comentó.

“Todos salieron, porque se eligieron por Morena, esa es una alianza electoral que ya concluyó y que tuvo sus resultados al PAS le fue muy bien, no tenemos ningún compromiso”.

El Mandatario estatal explicó que los cambios que se han realizado recientemente dentro de su gabinete, son facultades que tiene el Ejecutivo, y que él considera que existen razones para llevarlos a cabo.

Sobre si le pidió a la Secretaria de Turismo, María del Rosario Torres Noriega, que renunciara al Partido Sinaloense, dijo que no fue una orden emitida por él.

“No, ella lo hizo, yo le dije que, ella tomó esa alternativa, trabajar con lealtad para este gobierno, ella tomó una decisión, que la hizo pública”, dijo.

- ¿La inclusión de panistas en su gabinete?

“Sí, todo eso, es facultad del Ejecutivo, no tengo acuerdo ni con el PAN, ni con el PRI, ni con nadie, pero en lo personal quien desee trabajar conmigo y tenga yo manera, lo hago”.

- ¿Les va a pedir que renuncien a sus partidos?

“No, a nadie le he pedido yo que renuncien a sus partidos, y los llamo a, el problema que se dio con el PAS, es que ellos hicieron un ejercicio indebido de su puesto en el gobierno”.

Acerca de que las destituciones de pasistas se puedan extender al Ayuntamiento de Culiacán, el Gobernador señaló que él no le ordena a ningún Presidente municipal.

“No, que yo sepa no, no lo están haciendo, creo que no lo va a hacer el Presidente, al Presidente no le ordeno yo, ni a este Presidente, ni a ninguno, porque a él lo eligió el pueblo”, sostuvo.