“Siempre he sufrido pero siempre he querido salir adelante por mi propia, mi propia voluntad... yo todo el tiempo he salido adelante por mi vida por mi propio sudor”, dijo.

Por amor propio, como él se refiere, ha creado una rutina en un grupo de apoyo de 12 pasos al que se ha adherido fielmente para no soltar de su mente la idea de amor hacia la vida y hacia él.

“Lo que yo digo que me estoy valorando yo mismo viviendo yo solo, me operaron de la hernia. Yo me atendí solo, el que se atiende solo es porque se quiere mucho”.

La sonrisa del payaso se ha decaído al tener que enfrentar su diagnóstico médico con incertidumbre y un trabajo desgastante que lo orilla a postrarse todos los días a las 12:00 horas en la colonia Rafael Buelna por la avenida Obregón, para pasar al crucero en el casino de la cultura y triplicar turno, esta vez de noche, en la prolongación Álvaro Obregón, contraesquina del Parque 87.

Cansado por su enfermedad, pide al Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gamez Mendivil; y al Gobernador Rubén Rocha Moya un empleo en el área de la cultura del Ayuntamiento para mejorar su calidad de vida y volver la sonrisa al payaso que anima las fiestas infantiles.

“Nosotros no tenemos apoyo del gobierno, nosotros podemos trabajar en eventos pero al ver que no hay eventos culturales en Culiacán lo que yo digo que no todo el tiempo voy a estar trabajando en semáforos. Yo le pido al Presidente Municipal y al Gobernador que me apoyen para trabajar en cultura de gobierno porque necesito salirme de la rutina del semáforo, ya estoy cansado, estoy derrotado de trabajar en los semáforos, aguantar el sol, trabajar al diario”, expresó.