El peor escenario sería el cierre de la economía; el repunte de contagios está fuera de control, señala presidente de Codesin

Ante el repunte tan alto de contagios por Covid-19 que se ha presentado en la entidad y con una economía que apenas empezaba a reponerse del golpe de las anteriores olas de contagios, Lauro Meléndrez Parra, presidente ejecutivo de Codesin, señaló que el peor escenario es que se tuviera que cerrar la economía de nuevo.

“No quisiera hacer predicciones, pero el peor escenario sería que se tuviera que volver a cerrar la economía, ese sería para mí, pero a lo que entiendo, los encargados de determinar esas medidas o de imponer esas medidas son los gobiernos, pero veo que los gobiernos están decididos a mantener la economía abierta”, comentó.

El presidente ejecutivo de Codesin, señaló que aunque las actividades esenciales siguen operando, en el sector restaurantero hay una baja en las ventas motivada porque la gente no está asistiendo, aunado a que existen restricciones en restaurantes.

Explicó que incluso en el turismo en Mazatlán según los datos que le han proporcionado, la ocupación ha bajado un 10 por ciento en los últimos días, porque mucha gente canceló sus viajes, dijo.

Resaltó que en las otras industrias y otros giros de algún modo se sigue operando de forma normal y con todos los cuidados y entonces eso nos deja con los giros antes mencionados como los más propensos a bajar sus ventas.

“Hay que ser muy realistas que ahorita en este momento con la situación que se está viviendo como consecuencia de la alta contagiosidad del virus hay una reducción en el consumo que es optativo por decirlo así, como viajes de turismo y salidas a restaurantes”, comentó.

Destacó que el repunte se produjo después del periodo electoral, cuando los indicadores mostraban una mejoría en reducción de números de contagio y que por ello las personas se relajaron con las medidas de seguridad y protocolos sanitarios.

“Tenemos que empezar a cuidarnos todos, porque si no lo hacemos, esto va a seguir fuera de control, porque yo creo que en este momento está fuera de control, por algunas medidas que no se tomaron, nos confiamos, porque ya veíamos que los indicadores habían bajado y no tomamos las medidas para prevenir el rebrote”, mencionó.

Ante esto dijo que el sector económico puede seguir su actividad, pero si no hay flujo de efectivo porque se para la inversión pública y la privada, no va a haber ingreso en los ciudadanos para que haya consumo, por eso es tan importante que la economía no se cierre.

“La economía, esperemos que los ciudadanos sigan cuidándose y no caiga más del 10 por ciento y que al aplicarse las vacunas se reactiven, esperemos para agosto o septiembre más tardar, porque sí hay indicios sobre todo la industria turística-restaurantera que son las más sensibles que está bajando el consumo”, comentó.

“El gobierno está siendo muy optimista y yo creo que así debe ser, nada más que tengan que hacer lo que tienen que hacer para acelerar la vacunación y también para prevenir contagiosidad o que los casos que están activos se recluyan, se aíslen para que no contagien a más gente”, expresó.

Actuar de las autoridades

Sobre las posturas o acciones que han ejercido distintas autoridades, señaló que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, está muy alineado al discurso del Gobierno Federal y que el Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, actúa por decir de alguna manera muy “sui generis”.

“Él actúa mucho por su feeling personal, más que alineado a cualquier funcionario, ya sea el Gobernador o Presidente, él toma sus medidas mucho desde su experiencia y lo que él cree que así es, pero en general la intención de él, es buena, ahí habría que ver si es respetuoso de los derechos de los demás, en este caso de los empresarios que algunos se quejan de que les quiere imponer algunas medidas que no son de su competencia, pero pues él lo hace por el bien de la comunidad quiero pensar”, comentó.

Explicó que por el momento ve que los gobernantes tienen muy claro lo que quieren hacer y los líderes del sector económico, cada uno de ellos han estado apoyando las medidas, siempre orientados a evitar el cierre de la economía, y ellos desde Codesin están sumados a que la salud sea lo primero, pero siempre buscando evitar el cierre de las empresas.

Explicó que la preocupación general es que se vaya a cerrar la economía como el año anterior, pero por los discursos que hacen los gobiernos Estatal y Federal no es esa la intención.

“A veces se puede mal interpretar que no se quieren tomar medidas por parte de las empresas, pero las medidas se están tomando y son suficientes si todos cumplimos los protocolos sanitarios”, expresó.

Los ciudadanos, dijo, tienen una responsabilidad muy importante y que a estas alturas ya no puede haber ignorancia, sino negligencia por no creer que el virus es letal, ya que es una posición que muchos han tomado y que para su ver es errónea, como por ejemplo, no quererse a vacunar o no quedarse en casa cuando sea necesario y se pueda.

¿Cómo estamos en indicadores económicos?

En cifras mencionó que el indicador para ver reflejado cuánto afectaron las medidas para enfrentar la pandemia, es el número de empleos.

Detalló que al cierre del 2020 se perdieron en Sinaloa 11 mil 244 empleos formales registrados en el IMSS.

“Al mes de junio podemos afirmar que se han recuperado y creado 19,348 empleos más, atribuible al esfuerzo y resiliencia del empresario sinaloense”, dijo.

El presidente ejecutivo del Codesin, señaló que en su más reciente análisis del empleo en el primer semestre del 2021 comparado con el mismo periodo en el 2020, muestra un aumento del 1.7% del empleo.

Por lo que esta tasa de crecimiento, coloca a Sinaloa en el lugar número siete en el ranking nacional, por encima del crecimiento en el país que fue de -0.4%.

Este crecimiento fue impulsado por la industria de la transformación y el sector primario y el comercio en menor medida, dijo.

Sin embargo, destacó que los sectores que no logran recuperarse aún son el de servicios para empresas, personas y el hogar en el que se han perdido más de 2 mil empleos.

En cuanto al sector Turismo, dijo que este es uno de los más afectados con el inicio de la pandemia por el cierre de sus actividades, pero que también ha logrado recuperarse de cierto modo.

En el primer trimestre del 2021, detalló que se reporta una recuperación del 2.1% en la llegada de turistas al estado, en comparación con el primer trimestre del año del 2020 y la disposición de cuartos aumentó 1.1%.

“Mazatlán en esta tendencia de recuperación se ha colocado entre los tres primeros destinos de playa de México, tanto por llegada de turistas como por turistas que pernoctan”, comentó.

Uno de los sectores considerado esencial, fue la producción de alimentos, algo que dijo favoreció al estado, ya que mantuvo su producción y no paró de exportar.

“Esta es una de las ventajas que suelen tener en periodos de crisis las economías regionales con una fuerte presencia del sector primario en su estructura productiva, tal es el caso de Sinaloa, que para el cierre del año 2020 el estado incrementó sus exportaciones en un 2.4% y para el primer trimestre del año 2021 se registra un total de 1 mil 178 MDD representando alrededor del 43% de lo registrado al cierre 2020”, puntualizó.